吳慷仁當「伴娘」來真的！　笑嘆：從小被楊謹華使喚

記者李欣容／台北報導

楊謹華日前宣布結婚喜訊，吳慷仁在臉書搞笑喊要當「伴娘」，今（21日）他擔任伊甸公益大使，解釋楊謹華確實是邀請他當「伴娘」，婚禮那天穿男裝還是女裝，一切看新娘決定。

▲吳慷仁要當楊謹華婚禮「伴娘」。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁多年前因和楊謹華合作《鍾無艷》熟識，回憶起當時自己「還小」，吳慷仁笑說：「原本拍戲她都會載我，沒想到1、2次之後，她也從原本客氣變成不客氣，都會直接說『你去開車』！」原本開車的助理反倒在後座補眠，讓吳慷仁瞬間變成「助理的助理」。

▲▼吳慷仁為「深愛的她」慶生。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

而吳慷仁臉書上打的那句「我要當伴娘啦」也不是玩笑話，「我說那我當伴郎，結果她說『你當伴娘』。」至於服裝是否也是女裝？吳慷仁臉一歪：「能看嗎？好好一個結婚，幹嘛搞成這樣啦！」但隨後又說，一切看新娘的意思。

事實上，楊謹華剛跟Ben交往時，就帶他見過吳慷仁，吳慷仁見完對方後，偷偷跟楊謹華說：「這男人好！我喜歡。」坦言男生在看男生，觀點會和女生不同，「他（Ben）很溫柔、有修養，待人也很客氣，謹華呢，就大剌剌的一個女生，兩個人很合，一個讓，一個理解他在讓，不是理所當然，但他們就是在一起。」

▲吳慷仁（右）今（21日）前往百歲人瑞鄧爺爺家提前圍爐送暖。（圖／伊甸基金會）