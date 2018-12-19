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小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

記者潘慧中／綜合報導

小鬼（黃鴻升）曾坦言「天氣女孩」成員妞妞是他的菜，祕戀3年終於搬上檯面，怎料19日爆出疑似被劈腿一事，引發各界關注，噤聲5小時後，他選擇在Instagram發聲：「不管他要或不要跟任何人交往，都是沒有錯的～」，並以3個字定義雙方目前的關係。

▲▼小鬼鬆口「和妞妞關係」（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲小鬼發聲了。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

小鬼PO出一張可愛的手繪圖表示，早上已經看過關於妞妞的新聞，彼此一直是好朋友，女方有交友的權利，對方無論要不要和誰交往都沒有錯，「身為好朋友，真心希望他幸福快樂。」

▲▼小鬼鬆口「和妞妞關係」（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲小鬼表示和妞妞一直是好朋友。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、iop_1004）

據了解，小鬼在韓國出外景期間，妞妞被拍到和棒棒堂底迪謝富丞見面，儘管沒有親密互動，最後卻一起上計程車、一路回到謝家，直到隔天下午2點多，長達12小時之久女方才踏出家門，截至目前為止，她尚未對此事發言。

▲▼妞妞（圖／翻攝自Facebook）

▲妞妞外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／iop_1004）

和妞妞在家共度12小時的謝富丞，正是《模范棒棒堂》第1代成員Monkey，當時因為有著花美男外表、靦腆笑容，相當受少女歡迎，不過當時為了出國留學，很快就消失在螢光幕前。演藝經歷貧乏的他，家庭背景相當「有料」，出身於高雄承家企業的富二代，該企業曾幫台北101設計LED燈光，此外，他還創業跨足潮界開選貨店，與柯震東、謝欣穎等人都頗有交情。

▲謝富丞對服飾相當有研究。（圖／翻攝自Instagram／topia_rfh、網路）

小鬼IG全文：

關於今天ㄧ早 有關妞妞的新聞
我們ㄧ直是好朋友
他有他交友的權利
不管他要或不要 跟任何人交往
都是沒有錯的～

身為好朋友
真心 希望他幸福 快樂

►小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

►小鬼被劈再爆4角戀！　妞妞富二代新歡「激吻過夜BY2姐」才被抓包

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