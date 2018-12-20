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29歲鼓手罹癌切除左睪丸！　住院失眠吃不下「男人的戰力失去一半」

▲Nosuke（右）日前手術切除左睪丸。（圖／翻攝自部落格／Nosuke）

▲Nosuke（右）是女星Misono的老公，日前手術切除左睪丸。（圖／翻攝自部落格／Nosuke）

記者陳芊秀／綜合報導

29歲日本樂團「HighsidE」鼓手Nosuke日前公開發表罹患睪丸癌，震驚娛樂圈。他的老婆是倖田來未的親妹妹Misono，夫妻自結婚以來掀起許多爭議，公開病況後，2天前已經先接受切除左睪丸的手術，坦言「男子的戰力已經失去一半了。」

▲29歲鼓手Nosuke是Misono老公，16日發表罹癌消息。（圖／翻攝自IG／Nosuke）

▲Nosuke是樂團鼓手，切除左睪丸形容「男人的戰力失去了一半。」（圖／翻攝自IG／Nosuke）

Nosuke表示11月感覺胃痛，到醫院檢查出睪丸癌，隨後在部落格更新手術消息，「物理上來說，身為男人已經失去一半了，看了不習慣更是絕頂滑稽，對於長年以來相處的夥伴的變化，我難以掩飾自己的困惑。」他更透露手術後意識還在模糊時，記得曾說想看一下切除的東西，同時也曬出住院第一天和妻子在病床上的合照。

不過Nosuke同時被發現胃部下方長了一個巨瘤，直徑達15公分，在切除左睪丸手術時並未跟著切除。根據妻子Misono透露，「他一直說睡不著、吃不下，現在（手術後）終於睡得著，也吃得下東西了。」至於體內的巨瘤因為太大無法即時切除，需要透過化療和放射線治療把腫瘤變小，再進行手術割除。

▲29歲鼓手Nosuke是Misono老公，16日發表罹癌消息。（圖／翻攝自IG／Nosuke）

▲Misono透露，老公Nosuke原本吃不下又睡不著。（圖／翻攝自IG／Nosuke）

Nosuke罹癌一事讓夫妻倆頓時成了娛樂圈關注焦點，他在公開病況時，不忘為妻子開設YouTube頻道打廣告，引來部分網友批評炒知名度。他和妻子新婚一年多，連罹癌也掀起爭議，妻子為此上電視節目卻遭到謾罵，對此他發長文回應，「我身邊的人遭到大家批評，老實說內心很不甘心，但是不會就此受到傷害」，同時希望留言串不要出現負面的字眼，「不要偏離了原本的目的……希望能夠再多拯救一個人。」

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