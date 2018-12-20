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劉詩詩腹中寶寶「性別曝光」　吳奇隆媽媽：預產期在5月

娛樂中心／綜合報導

藝人吳奇隆被爆出即將當爸，老婆劉詩詩已經懷孕5個多月了，小倆口被網友目擊現身台北街頭，他背著後背包、小心翼翼地陪伴著老婆。對於小倆口即將升格當爸媽一事，吳奇隆的媽媽20日也出面證實，稱吳家即將在明年5月迎來男孫，還曝光媳婦懷孕期間將定居在台灣安胎。

▲▼吳奇隆、劉詩詩現身紐西蘭，重遊舊地被指二度蜜月。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆媽媽證實，劉詩詩肚裡懷的男娃。（圖／翻攝自微博）

根據《蘋果日報》報導，吳奇隆媽媽證實劉詩詩目前懷孕5個月，而且是自然懷上的，小倆口目前定居在吳奇隆先前買下的新莊豪宅，而吳奇隆先前一直保持低調，就是為了讓老婆能夠專心養胎，不被打擾。

劉詩詩、吳奇隆被目擊現身美麗華百貨附近。（圖／翻攝自「海底20000哩」微博）

▲劉詩詩、吳奇隆被目擊現身美麗華百貨附近。（圖／翻攝自「海底20000哩」微博）

據《中國時報》報導，吳奇隆和劉詩詩18日被目擊現身美麗華百貨附近，當時女方身穿駝色寬鬆外套走在前，他背著背包緊緊跟在後面，看到老婆要上車時，隨即上前伸手護妻，對老婆的一舉一動非常小心，幕及網友稱當時並沒有察覺劉詩詩懷孕，直到夫妻倆密友爆料，劉詩詩確實已經懷孕5個多月了，才讓喜訊曝光。

▲▼吳奇隆、劉詩詩婚紗照掀起出國拍婚紗熱潮。（圖／資料照）

▲吳奇隆、劉詩詩結婚三年多，終於如願當上爸媽。（圖／資料照）

事實上，劉詩詩與吳奇隆結婚3年多，期間已經頻頻被爆出懷孕消息，先前她6月底在微博宣布度假消息後，就鮮少出現在社群網站上，即便在10月與老公合體錄製祝福影片，也可以只讓肩膀以上入鏡，當時就傳出她已經懷孕3個多月，沒想到如今真的如爆料所說，劉詩詩確實已經懷孕，而且一舉得男，雖然會有一段時間見不到她，但是粉絲也為小倆口感到開心不已。

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