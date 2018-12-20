51歲茱莉亞羅勃茲自爆！和22歲小鮮肉「共度感恩節」

記者林映妤／台北報導

51歲奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）自爆和22歲小鮮肉一起共度感恩節！原來是她為了新片《班恩回家》，開拍前邀請飾演她兒子的盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）進入她的家庭，讓這位影壇新秀超感動：「我和很多好萊塢大牌明星合作過，但沒有人能像她這樣謙虛、親切又真誠！」

茱莉亞羅勃茲雖貴為影后，卻仍紮實地做了許多「演員功課」，不同於一般演員的作法，是她認為為戲去訪問那些真正有毒癮問題的人，是一件相當失禮的事：「演員沒有偉大到足以去揭人瘡疤！只為了我的工作，就去要求別人把心底的傷痛擺出來，我認為這樣很自私。」

反而她更加重視和對手演員建立內在牽絆，「初次排戲時，我就直接邀請飾演我兒子、女兒的演員到我家中，讓他們直接進入我的家庭，並和我的兒女們打成一片。之後我甚至邀請盧卡斯海吉斯和我的家人一起共度感恩節。我和盧卡斯因此變得非常親密，在我心目中，他就是我的家人。」

盧卡斯海吉斯也在訪問中直言：「我和很多好萊塢大牌明星合作過，但沒有人能像她這樣謙虛、親切又真誠。不論戲裡還是戲外，她永遠像母親一樣全心全意地支持著我。」

▲▼《班恩回家》茱莉亞羅勃茲、盧卡斯海吉斯飾演母子。（圖／采昌提供）

《班恩回家》由曾以《非關男孩》提名奧斯卡最佳編劇的彼得海吉斯（Peter Hedges）自編自導，擅長描寫家庭衝突的他分析：「本片用各種角度、面向去描繪一位母親，是我寫過最複雜的角色，可能也是影史最複雜的母親形象。她所做的決定不見得都是對的，但每一個決定，絕對都是為了孩子好。」

茱莉亞羅勃茲將角色矛盾又衝突的情感，詮釋得絲絲入扣，她演技的深度與廣度，讓彼得海吉斯忍不住讚嘆：「她是我合作過最用功、準備得最充分的演員，而這個角色給了她很好的機會，去完整展示情緒、肢體和戲劇張力。」電影12月21日上映。

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