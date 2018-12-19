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蔡依林深夜道歉！新專輯計劃變了　粉絲一看崩潰：騙子

記者李湘文／綜合報導

睽違4年，天后蔡依林將在月底發行新專輯《Ugly Beauty》，雖還有一段時間，但近來一步步釋出預告、開放預購限量版專輯，已經炒熱許多粉絲的期待感。接下來《怪美》MV就要公開，但蔡依林18日深夜突然發出「道歉啟事」，宣布MV將無法如期曝光，讓不少粉絲崩潰。

▲蔡依林宣布MV延期。（圖／翻攝自臉書／蔡依林 Jolin Tsai）

▲蔡依林宣布MV延期。（圖／翻攝自臉書／蔡依林 Jolin Tsai）

依照12月初公告的計劃表，《怪美》MV原定在21日就要上線，誰料蔡依林突然在18日深夜發出「道歉啟事」，無奈宣布MV會延期公開，而且一延就是5天：「怪美的MV 26號才能上線……（傻眼鱷魚）女騙子願承擔，脫粉和老粉雪片般飛來的鄙視和哼哼蛤蛤！」

▲蔡依林宣布MV延期。（圖／翻攝自臉書／蔡依林 Jolin Tsai）

▲蔡依林《怪美》MV延到26日才會公開。（圖／翻攝自臉書／蔡依林 Jolin Tsai）

不得已宣布壞消息，蔡依林事先打預防針：「溫馨提醒，若氣到有不適之處，請記得要打電話給家人告知您身在何處！」果然，她一發文，期待已久的粉絲紛紛崩潰，洗版「台灣女騙子」、「傻眼鱷魚」、「預購沒買到就算了！MV還延遲」、「我覺得這樣Hen不行」、「怒買專輯洩恨」。

▲蔡依林宣布MV延期。（圖／翻攝自臉書／蔡依林 Jolin Tsai）

▲蔡依林深夜發表道歉啟事。（圖／翻攝自臉書／蔡依林 Jolin Tsai）

面對歌迷的抓狂情緒，蔡依林自己也很無奈，大呼：「真的好坎坷啊～ 誰來疼惜我！嗚嗚嗚～」可憐模樣反而逗笑大家。《怪美》MV延到26日公開，也等於是跟《Ugly Beauty》專輯同一天上線。

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