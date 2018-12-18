Jennie錄影喊鉉錫…YG社長傳訊：真心笑噴了　她發毛揭「可怕細節」

記者劉宜庭／綜合報導

22歲南韓女星Jennie是女團BLACKPINK成員之一，近來不僅單飛推出單曲《SOLO》，還登上綜藝節目《謎追里Michuli》，在進行搶答遊戲的過程中，她不小心脫口直呼YG娛樂公司社長名諱。事後，梁鉉錫看見這段畫面，私下傳了一封訊息給她，讓她忍不住驚呼好可怕！

▲Jennie脫口喊社長本名。（圖／翻攝自愛奇藝）

先前在節目上，Jennie進行搶答環節時，被問到想到梁鉉錫的5個提示，她直覺回答「YG、錢多、狗、宥珍（梁鉉錫女兒）」，情急之下，她最後一個單字乾脆喊出YG社長本名「鉉錫」，直呼名諱，讓全場笑翻。

相隔數周後，在最新播出的《謎追里Michuli》中，主持人劉在錫好奇問，梁鉉錫看完節目之後的反應為何？Jennie透露，社長私下有傳了一封簡訊給她，內容是：「真心笑噴了。」不過，雖然這句話表面上看來沒什麼問題，但她仍面露發毛表情表示，看完覺得有些可怕，原因是對方說了這句話之後，後面沒有加「呵呵呵」、「哈哈哈」這類的話：「所以好可怕。」

▲Jennie曝光梁鉉錫私下傳訊內容。（圖／翻攝自愛奇藝）



接著，Jennie不忘對著鏡頭，隔空向社長比出讚手勢。此外，在其中一項問答遊戲中，坐著表示回答「有」、站著則代表「沒有」，面對有關戀愛問題，她只能一直站著，面對犀利題目「是否跟藝人相親過？」她更是崩潰表示：「這是什麼啊！我就一直站著吧！」劉在錫好奇問說，如果Jennie真的坐下來了，社長會傳什麼訊息來？Jennie則笑著模擬社長語氣回答：「找死阿？」笑翻眾人。

▲Jennie隔空對社長點讚。（圖／翻攝自愛奇藝）