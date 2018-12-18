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特稿／一年前，去送鐘鉉那一天　盼你不用再問「為什麼要活著」

文／吳睿慈

一年了，手機不時搜到當時去送你的照片，記憶又被拉回2017年12月的那幾天，粉絲心碎的哭聲、大螢幕上跳出你的燦爛笑容、為了見你一面跋山涉水來到殯儀館的歌迷、以及人潮不見減少的隊伍，這些畫面歷歷在目，我想我一輩子忘不了那幾天所經歷的震撼、悲傷以及驚慌失措。

▲▼ 特稿／站在鐘鉉燦爛笑著的遺照前　我什麼話都說不出來了（圖／翻攝自SM官網）

2017年12月18日，可怕的文明病帶走了你。（圖／翻攝自SM官網）

2017年12月18日，天氣彷彿預知這一切的發生，早上下了一場大雪，我還興奮地站在窗前拍照，卻不知，可怕的文明病在下午帶走了你，成為粉絲心裡最難熬的一天。

我不喜歡面對離別場景，心裡掙扎許久後，還是決定動身前往醫院，卻沒想到，才剛走到門口，耳邊就傳來各種哀傷的思念，有人坐在涼亭擦著眼淚、有人拿著手機在訴說悲傷、有人抱著身邊友人放聲痛哭、有人不斷回頭望向大廳你的照片，不敢置信你已經離世的事實。

▲鐘鉉出殯（圖／記者吳睿慈攝）

你在眼前，卻感覺很遙遠。（圖／記者吳睿慈攝）

去送你最後一程那一天，大家強忍著淚水，彼此問著對方「站在哪裡才好」， 人潮塞滿停車場，每個人的視線都望向同個方向，你沉睡的那個地方。儀式開始時，致哀家屬區傳來捨不得放手的思念哭聲，我又忍不住紅了眼眶，直到靈車開出來往墓園方向，沿路有人崩潰痛哭，有的人喊著「辛苦了」，我則是望著靈車、覺得你在眼前，卻感覺距離好遙遠。

這一年， 偶爾打開《嘆息》，懷念你的歌曲；粉絲沒有忘記你，反而更想念你；星露走丟了，又找回來了；鐘鉉媽媽成立基金會，希望不要有第二個鐘鉉出現，盼望拯救更多生病的人；SHINee推出10週年專輯，MV裡也有為你留一個位置；太妍帶著你送的聖誕樹上台開唱；IU前幾天開唱把麥克風換成湖水綠。你的離去，讓這個社會多了對於憂鬱症、抑鬱症的包容，時時警惕不要再有第二個你出現。

▲▼ 特稿／站在鐘鉉燦爛笑著的遺照前　我什麼話都說不出來了（圖／達志影像）

進入靈堂見到你後，回到新村咖啡廳時，首爾又飄起細細小雪。（圖／CFP）

啊，就在你出殯的前一天，我剛從看完你的殯儀館回到新村的咖啡廳，打完稿走出外面，首爾又飄起細細小雪， 心中突然有種感覺，可能你真的解脫了，再見。

▲▼別再有第二個鐘鉉！　媽成立「Shinin`基金會」救助絕望年輕人（圖／翻攝自SM臉書、《esquire》IG）

希望你不用再自問自答「為什麼一定要活著」。（圖／翻攝自SM官網）

一年前，剛失去你，去送你的那一天、站在照片前說不出任何話。一年後的今天，我想告訴你，SHINee連你的份一起，很認真地過生活，Key推出首張個人專輯、泰民在舞蹈節目發光發熱、珉豪專注於電影圈、溫流入伍前送了粉絲一份大禮，我相信粉絲會陪著SHINee度過下個10年，也希望你在天上不痛了、不累了，不用再痛苦地自問自答「為什麼一定要活著」。

●作者吳睿慈，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心日韓線記者，喜歡以媒體的角度看明星，會有許多奇妙、有趣、特別的意外收穫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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