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《異裂》影評：奈沙馬蘭欲讓新影迷重新認識19年前的驚心動魄之作

《異裂》（Glass）。（圖／《異裂》劇照）

▲《異裂》。（圖／《異裂》劇照，以下皆同）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

本片可說是在2000年推出的《驚心動魄》正宗續作，而2016的《分裂》則可視為這個宇宙的外傳，到異裂正式合併成為一個完整的「超人類」宇宙，這次的作品奈沙馬蘭也特別用心，在劇情故事上下了功夫，要讓沒看過驚心動魄的新影迷們重新認識這個故事，雖然目前評價有點兩極，但筆者個人看完是滿意的。

本片劇情延續著《分裂》的結局，大衛開始尋找與調查「野獸」凱文的一切，而「玻璃先生」手上則握有這兩位異能者極關鍵的秘密…眾所皆知，其實奈沙馬蘭早在2000年拍出驚心動魄的當下，就有意要打造一個以漫畫為基底的類超級英雄電影，無奈那時影評與觀眾評價口碑雖然不算差，但片商卻認為這是一個完全沒搞頭的主意而作罷。

《異裂》電影劇照。（圖／迪士尼影業提供）

而這中間奈沙馬蘭也歷經了一次大低潮，拍出如《破天荒》、《降世神通》、《地球過後》這類口碑與票房皆淒慘無比的電影，好不容易拍出了一部評價回穩的《探訪》之後，才有了拍《分裂》，重啟這個宇宙的機會，也才有了如今格局提升宇宙擴大的《異裂》這部電影，也可說是奈沙馬蘭終於完成了自己的夢想。其實，對照如今2019漫威電影即將邁入第四階段，現在回頭看當時的片商顯得格外諷刺，也凸顯了當初的奈沙馬蘭根本是先知。

而本片的卡司也是一時之選，除了19年前的布魯斯威利與山繆傑克森歸隊之外，分裂的詹姆斯麥艾維當然也回歸，而算是分裂女主角的安雅泰勒喬伊，一樣也有出現在本片中，另外則是加入了這幾年參與很多電影，演出大多擔任配角的莎拉保羅森。

《異裂》。（圖／《異裂》劇照）

而這三部的主軸人物也都各自不同，在驚心動魄裡無疑是藉由伊利亞陰謀，而得知自己擁有超乎一般人能力的大衛鄧恩為中心人物，在分裂裡則當然是由擁有24個人格，包括野獸的凱文為主角，到了異裂裡則由綽號玻璃先生的伊利亞，成為了本片中最重要的人物，雖然他在整部片裡裝死面癱了大半場，但實際上，本片到了最後能夠將格局更提升一個層次，甚至將宇宙觀再擴大，靠的完全是他的超高智能策畫好一切（礙於奈沙馬蘭的電影劇情一向不便說太多點到為止），不過比較可惜的是，由於主軸是在這三人身上，相對來說這次兩位女角的表現就非常薄弱，一個有如斯德哥爾摩症候群上身，另一個則莫名其妙牽扯出類似「光明會」的組織存在，基本上都是功能性角色，也是這部片最明顯的缺陷。

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

基本上筆者的個人建議是看這部片之前，請先將驚心動魄與分裂都看過一遍，更能體會這部片帶來的樂趣，因為本片可說埋了相當多關於前兩部的彩蛋，也才不會在只看過分裂的情況下，對於另外兩位角色的過去一頭霧水，因為這樣的情況而對這部片子給出負評，是不太公平客觀的事，而本身就喜歡奈沙馬蘭懸疑驚悚式風格電影的影迷，當然更不可錯過這部他一手打造的類超級英雄宇宙電影。

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