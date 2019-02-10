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《神鬼奇航》女星秀隱藏技能！　4巨星一開口…中英1秒切換網驚呆

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢演藝圈中，有不少明星藝人都有超強的第二外語能力，例如小辣椒葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）就說得一口超流利西班牙語，哈佛畢業的高材生女學霸娜塔莉波曼（Natalie Portman）甚至精通日語、德語、西班牙語登六國語言，而且經常都可以自由切換毫無障礙。其中也有不少好萊塢的名人的中文也說得非常好，以下我們就列舉出4位說得一口流利中文的好萊塢演員。

約翰希南（John Cena）

美國摔角巨星約翰希南作為WWE的大將之一，不僅摔角技巧了得，語言能力也非常好，他曾在2015年電影《姐姐愛最大》當中，小小地展現了自己說中文的實力，2016年還在WWE於上海的宣傳活動上，全程用中文演講，而當時他的中文實力與電影中的他相比，已經進步了非常多，雖然還有些發音並不太標準，但整體上在場的眾人也能聽懂他所說的內容。他曾在受訪時表示，自己其實多年來有聘請中文補習老師來幫自己練習，他對學習中文也有很大的興趣。

▼約翰希南用中文演講。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

休傑克曼（Hugh Jackman）

飾演「金鋼狼」一角走紅的休傑克曼過去曾在某電影宣傳片中，以中文向觀眾拜年，一句「恭喜發財」，把粉絲哄得開心不已。除此以外，他也不止一次被要求在節目中秀中文，而最讓人印象深刻的就是他在節目中大唱《給我一個吻》，雖然發音不完全標準，但他投入的演出，也帶動了現場觀眾及主持人，最後主持人還站起來和他一起合唱，相比之下，休傑克曼的中文程度真的高出不少。

▼休傑克曼唱《給我一個吻》（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

蜜拉索維諾（Mira Sorvino）

▲蜜拉索維諾爸爸放話要殺了淫魔製片。（圖／達志影像）

▲蜜拉索維諾出身演藝世家，爸爸也是一名資深演員。（圖／達志影像）

蜜拉索維諾出身演藝世家，爸爸保羅索維諾是一名資深演員，曾出演過《雙面嬌娃》、《法網遊龍》等知名影集，而蜜拉索維諾的成就也不容小覷，曾憑藉1996年電影《非強力春藥》奪得奧斯卡最佳女配角。畢業於哈佛大學的她是主修東亞文化，學了4、5年的中文，過去也曾經到北京當交換學生，中文底子深厚，基本溝通完全不是問題，也曾與周潤發合作過《替身殺手》。

▲▼蜜拉索維諾曾與周潤發合作過。（圖／《替身殺手》劇照）

▲蜜拉索維諾曾與周潤發合作過。（圖／《替身殺手》劇照）

凡妮莎布蘭奇（Vanessa Branch）

▲▼凡妮莎布蘭奇在電影當中飾演妓女「Giselle」。（圖／《神鬼奇航》劇照）

▲凡妮莎布蘭奇（左）在電影當中飾演妓女「Giselle」。（圖／《神鬼奇航》劇照）

凡妮莎布蘭奇出生於英國，擁有英國和美國雙國籍，因出演口香糖廣告被發掘出道，過去曾在《神鬼奇航》第二集當中客串，飾演Tortuga地方上的妓女「Giselle」。她在大學主修戲劇，但是對語言非常有興趣，除了英語外，她的法文也非常流利，過去甚至還在雲南大學學過半年的中文，曾在美劇《我家也有大明星》展示過自己的中文，只見她在劇中充當雙方的翻譯，中英快速切換，而且發音也非常標準，不少網友看了該片段以後，也紛紛大讚她完全不像是個只學了半年中文的學生，非常厲害。

▼凡妮莎布蘭奇中英神速切換。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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