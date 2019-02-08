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「我們不會變，一起遵守約定」神話20年演唱會叮囑粉絲的感人話語

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臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

當意識到會參與到神話的20週年，就默默的允許了自己，今年的團體活動想盡辦法也要參加，即使324的fan party剛好在工作忙碌的時間，都想盡辦法快閃，20週年的con更是不能錯過！

這場神話與神創（粉絲名稱）的20週年慶典從去年3月24日出道日開始，3月的Fan Party是像親媽們看到自己的孩子們終於20歲舉辦著成人禮般，愉快的心情又帶著溫馨與感動，一點也不誇張，連第二天坐我隔壁的韓飯妹妹，從開場影片他就哭了，更別說兩天裡有多少回顧的片段讓大家總是熱淚盈眶。而同年10月份的演唱會，則像是跟著成年的孩子來到夜店狂歡般又叫又跳，捨不得結束，到夜店不得不關才說再見。

▲神話20周年首爾場演唱會。（圖／翻攝自IG／shinhwa_official）

詳細的演唱會流程和完整曲目，就看我的部落格吧（文末會附上連結），主要想分享一些特別的回憶。

第一天演唱會小插曲是，談話到一半，彗星發現Andy褲子破了！急忙叫他進去修補，Eric還指著他的褲子說也是有破修補過了，因為Andy換褲子拖了一點時間，彗星很故意的進場內說要直播Andy換褲，並劇透Andy穿黑色小褲褲，把全場逗得大叫又大笑。終於修補完成後，不怕蟲的Eric又在地上看到一隻飛蛾，說他找到一隻沒有買票就進來看演唱會的觀眾，玟雨還拿麥假裝要訪問。

到了第二天同一個橋段，成員說Andy今天褲子沒有破，不然讓大家看看他穿什麼顏色褲子好了，他還真的轉身讓大家看他的屁股，也太聽話，Eric也說，今天的人沒能看到昨天那隻飛蛾很可惜，你們到底為什麼要重演前一天的每一幕啦XDD，但這也是演唱會為什麼有幾場就要看幾場，曲目雖然一樣，但大家說的話不會相同，狀況也不會相同，每次都會有不同的驚喜。

▲神話20周年首爾場演唱會。（圖／翻攝自IG／shinhwa_official）

這次的舞台中，個人最滿意的就是在最後一段，《once in a life time》到《星》的曲目，再來說一個小插曲，因為演唱會時間太長，中間一直想上廁所，特地選了中間VCR的時間想說反正第二天還能看到，但當我匆忙的走到出入口時，工作人員擋住了所有想出去的人，說這段時間不能出去，麻煩大家要回位置，許多人問為什麼不行，只見他面有難色的說，就只有這階段不行，下段時間就可以了。

當時我就心裡想著….該不會是什麼特別舞台，他們正在外面移動中，所以才無法出去吧？好吧，也只能忍忍，等下個階段再去了，VCR結束，全場燈暗，《once in a life time》音樂響起…….我看到了，文Eric出現在我們這區的正前方！！！我的位置是在那區的第四排，天啊～當下我真的慌張，只見他要保持酷酷的樣子，但因為前排的神創一直對他手指愛心，他又忍不住把臉別開偷笑，真的可愛死了。

最後結束時的談話，他還特別說了因為大家都一直對他示愛，但他無法回應，所以要特別再跟這區打招呼，看到這樣的Eric，相比去年宣佈結婚後，看他在演唱會或fan party上的安靜，這次的他活潑了許多，也讓身為他死忠飯的我安心了許多。

▲神話20周年首爾場演唱會。（圖／翻攝自IG／shinhwa_official）

進入結尾時的談話

彗星說：「好久沒在體操競技場這樣和大家一起開演唱會了，這次是20周年的演唱會，對於我們所有人來說都非常有意義的，現在這個年紀還能在舞台上享受又被感動，獲得力量的我非常喜歡，希望可以繼續感受這種感覺，在舞台上長長久久地唱歌。」

Eric說：「還以為20周年不會來，這樣一晃眼就來了，我們在想著大家中努力製作專輯，在一起各種頭腦風暴，做這做那，然後現在終於舉行演唱會和大家見面，覺得有點美好收尾的感覺。

雖然現在還不到結束，但我們是為了大家、想著大家在企劃20周年，雖然在演唱會現場一直都有感受到，但是我還是想說這樣親眼看著大家，一起唱同一首歌、跳舞，覺得把我們想的傳達了。我們常常因為這些而得到能量，隨之繼續獲得動力，就這樣能夠繼續活動下去。就像彗星說一樣，我們也都是同樣的想法，因為覺得和大家用一種新的心情所以覺得很開心。」

前進說：「剛剛在唱《星》的時候從上面看大家，覺得大家這樣20年裡喜歡同一個歌手，一起長大，一直到現在還在為了我們穿上橘色雨衣、舉著橘色螢光棒，這樣的事如果不是神話，不是我們成員們，誰能經歷到？因為這麼想著就覺得心情很微妙。

從以前開始，我會在演唱會和fan meeting或是成員們說話的時候，看著這些畫面，想到隨著年齡長大的我們變化的樣子，我站在fans的立場透過大螢幕看我們成員們，會想像常常這麼做的我的樣子，就覺得有點神奇的感覺。從開神創1期fan meeting起，偶爾會通過影片看我們神話的活動，看著影片都會說『哇～時間就這麼過去了啊』。

到了明天，今天的事也都會成為記憶了吧，如果沒有大家，我們沒有出專輯的理由，無法開演唱會，沒法這樣在大家的歡呼聲中舉行演唱會，因為大家我們今天才能在這裡。雖然常常說謝謝，但是是真心的，所以大家請一定記住，我們會成為更加像彗星一樣前進的神話。」

▲神話20周年首爾場演唱會。（圖／翻攝自IG／shinhwa_official）

Andy說：「這樣20年來與大家一起相伴，有辛苦的事，也有開心的事，有非常多的記憶。真心謝謝。我記得我們最初出道時說過的話，說我們不會變，會努力。這句話絕對會一直銘記，會繼續以現在走下去，所以大家也請多多支持我們，我們一定會遵守約定。

玟雨說：「人生在世常常會在選擇的分叉路上，我覺得我做得最好的一刻、做得最好的選擇就是當了神話。因為選擇了神話，這6個人成為一個團隊，才會走到這裡，神話創造也一直都在旁邊，真的是為了神話創造而開始，一路跑到現在，要一直跑到底，因為會一直跑到底，所以我們6個人都會作為神話一直用好的音樂和好的舞台報答大家。只為了神話創造。」

最後烔完說：「成為神話是我一生裡最大的幸運和非常幸福的事。其實現在我們成員中有一半以上都40歲了，我覺得到了承認和接受我們的年齡、認真想想以後的任務是什麼的時候了。其實我有覺得大事、大的決定交給兩個成員負責，這會不會相當有壓力，這就是看到了可能性。

成員們一個個現在成為運營者，不是單純的朋友關係，而是作為運營神話這個品牌的人，我們要這樣引領著神話走下去。打造大家不遲疑、可以支付，不猶豫會買的產品和演出。為了讓我們變得穩定堅固，現在做的不是到了時候再做，而是讓人們值得等待的那些東西的運營者，每一個人真的肩上都挑了重擔。

有位講師說過『各位的夢想不要成為名詞，而要是動詞。』我們現在也是會努力，不停留在名詞，不是『成功的神話』、『活動時間很久的神話』這樣的名詞，而是『正在活動也活動了很久，一直都在很好地活動』這樣作為動詞繼續過下去，所以大家也不要放棄你們的工作，錢和工作，哪個都不要錯過，要抓住，請大家一定成為這樣一直很成功的神話創造。

要好好管理健康，健康比什麼都重要，只有健康了才能吃好飯、然後去工作、去賺錢，再去買東西．請大家要帶著這樣的大抱負繼續。」

▲神話20周年首爾場演唱會。（圖／翻攝自IG／shinhwa_official）

好喜歡、好喜歡現在他們，說這些話的樣子，是充滿感情又怕大家不了解他們的心，所以一說再說，要我們都深深記在心裡，每次說到自己也感動，又擔心氣氛太沉，中間還得有人跳出來說幾句玩笑話，把大家搞得又哭又笑的，吼～很煩呢！

再次回味讓我又感動到忍不住地紅了眼眶，連彗星自己都說到哽咽（雖然他本來就是愛哭擔當XDD），愛豆能走20年，一路走來想必很多感慨啊～

演唱會第一天的搖滾區還有一點點空隙，第二天則滿到動不得的狀態，貼心的玟雨在第一階段要換場進場內前，還特地停下來對著搖區的神創說，請大家不要往前擠，這樣大家會受傷，要保持在自己的位置，大家約定好囉！超暖心的啊～

在座區的我看著已經來到20周年還有那麼多的神創，也替他們感到開心，網路上有各種神話的相關考古文，好的不好的，不論何時飯上神話，只要能稍微補一下內容，即使沒參與到那一段，多少也能了解他們的種種，真的很希望神話能長長久久，你們的心，我們的心，都一樣～

看更多►神話20周年首爾場演唱會心得文請到【臺灣歐妮哈韓&玩樂誌】

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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關鍵字

神話, Eric, 前進, 彗星, Andy, 玟雨, 烔完, 日韓風

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