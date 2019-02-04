《一起吃飯吧》斗俊一口吞生牛肉+活章魚！其實韓人吃生食有撇步

文／Miss矮

過年連假期間很多人會選擇到韓國旅遊，不像日本的生魚片已經廣為台灣人接受，不曉得大家敢不敢嘗試韓式生食呢，例如韓劇《一起吃飯吧》就看得到他們直接吃生章魚、生牛肉、半生雞蛋等，其實韓國人吃生食有撇步，你們聽說過「驅蟲藥」嗎？

▲《一起吃飯吧3》裡面的生牛肉、生章魚、生雞蛋。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

一般台灣人看到「驅蟲藥」這個名詞，應該反射想到的是寵物吃的驅蟲藥吧，不過我今天想講的是關於人類吃的驅蟲藥啦～

★韓國人吃驅蟲藥普遍嗎？

我在來韓國之前、認識韓國人之前，就有聽過韓國人會吃驅蟲藥這件事，認識了韓國人之後我有問他們求證，還真的有這回事呢。

▲在藥局可以輕易買到各品牌的驅蟲藥，圖為我隨便買的一種。（圖／Miss矮提供）

★韓國人到底為什麼會有這樣的習慣呢？

經過調查，1970年代韓國人的腸內寄生蟲感染率相當高，至今感染比例已大幅下降，原因是當時的農業還是習慣用糞便作為農作物的肥料，導致土壤中寄生蟲增加；而隨著農藥跟肥料的發達，寄生蟲也跟著減少了，所以從那個年代開始，韓國人便有了吃驅蟲藥的習慣。至於現在的話，則是因為飲食習慣的關係（下面會說），有相當高的比例會定期服用驅蟲藥，也算是一種特殊的韓國文化吧～

▲韓國人的飲食中生食的比例高，圖為生牛肉。（圖／Miss矮提供）

★驅蟲藥是幹嘛？哪些人要吃驅蟲藥？

驅蟲藥就是用來殺死消化系統中存在的寄生蟲等。

因為韓國人的飲食習慣中充滿生食，無論是吃肉的時候用來包肉的生菜，還是吃生牛肉等飲食，都有可能將寄生蟲跟著吃進身體裡。所以需要吃驅蟲藥的人，大概是常吃生冷食物、食物沒有煮熟、吃生魚片、生肉（韓國有生牛肉料理）、生菜、以及家裡有養寵物等這些人。另外像最近吃有機食品（蔬菜等）的人很多，所以也有相關新聞宣導說，吃有機蔬菜的人應定期服用驅蟲藥。

▲《一起吃飯吧3》裡面的生牛肉、生章魚、生雞蛋是一道料理，要混著一起吃。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

★哪些人不能吃驅蟲藥？

孕婦和兩歲以下小孩以及有肝疾病的患者，應避免服用驅蟲藥。另外最近也有一些報導探討驅蟲藥的副作用，所以還是不要亂吃，建議詢問醫生喔～

★驅蟲藥要怎麼吃？

基本上一年吃兩次就可以了，通常是春天和秋天各一次，藥局就可以買到了。

以上就是關於驅蟲藥，另外驅蟲藥的韓文是구충제喔～（關於驅蟲藥服用的資料，來自韓國健康管理協會）

Miss矮

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