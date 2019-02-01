專訪／林育羣掰了7年伊林！　「砸200萬」只想做自己

記者關韶文／專訪

小胖林育羣和前公司伊林7年合約到期，為了繼續完成自己的歌手夢，決定自掏腰包200萬，自己開工作室當老闆，籌備了4首EP，盼望自己可以變成一個更成熟的音樂人。

過去小胖靠著一首《I will Always Love You》爆紅，也因為登上了「Ellen Show」後，因此多了許多表演機會，像是日本節目《關八比賽》、《中國好聲音》等挑戰，他把握每一個可以被看見的機會，發揮自己所長，讓所有人聽見他多愛唱歌！

▲▼小胖林育羣結束和老東家的7年合約。（圖／記者李毓康攝）

被問到會不會遺憾當時「沒有打鐵趁熱」，錯過可以繼續紅下去的時機，小胖倒是看很開，「我們該做的都做了，這種東西就是天時地利人和，我可以很驕傲地說，我從出道以來都很愛惜羽毛，我很爭氣，沒有浪費任何一次機會。」

當7年合約結束時，彼此也想過要續約，但林育羣更想要自己出來闖闖看，於是自己開公司升格老闆，他自認是一個成長過程，「我去學習如何從頭到尾完成一個作品，「現在除了唱歌之外，自己的定位、自己的宣傳、自己接受採訪、自己跑通告，甚至連文案我都要自己寫，這就是我現在的狀態。」

小胖跟著自己的想法走，身為一個老闆，必須要承擔很多的責任，「以往過程，唱片公司選歌，我只要配唱，但這次自己參與選歌，讓我知道自己還有什麼可以做，讓大家看見真正的小胖。」新歌《如果重來》推出後，各界邀約不斷，目前已經談好20場商演，盼能回本。

▲▼小胖林育羣盼走出自己的音樂路。（圖／記者李毓康攝）

第二波推出的歌曲曲名為《撕心》，展現小胖的超廣音域，最高和最低之間相差20度，「這是一首痛徹心扉的極致情歌，是我目前為止最愛的原創歌曲。」歌曲描述這幾年小胖的心情，意外失去一個重要的好友，「本來以為朋友只是小感冒，但沒想到下次得知的時候，已經癌症過世了。」有溫暖情歌、有飆歌神曲，第三首小胖則挑戰動感，盼展現不同面向的自己。

出道九年來，小胖林育羣走過許多大型舞台，卻沒有在台灣開一個售票演唱會，他把目標放在2010年出道十年，「希望愛我的人趕快大聲說出來，我覺得一定要做到，不論是Legacy或是TICC都好，我對我自己現場演出是有自信的，希望讓更多人聽到我的live演出。」