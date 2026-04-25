織織揭「情侶維持秘訣」酸度破表　網揪細節嘆：滿滿怨恨感

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，去年6月平安生下寶寶，並公開老公的長相。平時會在社群分享生活的她，最近以諷刺的口吻揭密情侶維持感情的方式，內容曝光後，立刻掀起網友討論。

▲織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

透過織織回覆網友的留言內容可見到，她幽默地建議若想維繫感情，不妨可以「上網衝浪看看正妹順手加好友」，認為透過這種方式能保持生活新鮮感；隨後她更進一步指出，除了加好友，還得每天抽出一段時間陪正妹聊心事，且內容更要精準鎖定在抱怨正宮。

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▲織織爆前任黑料。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

除了精神層面的新鮮感，織織更針對伴侶間的互動給出反面教材。她提到，所謂的溝通，其實是遇到小事就大聲、動作示威，甚至還要加上PUA。她表示，這種手段能有效提升伴侶服從性。最後，織織祭出諷刺大招，建議「偶爾跟正妹約一下跑」，笑稱這樣能增加費洛蒙，並自信地總結這樣可以維持不錯久。內容曝光後，湧入大批網友紛紛表示「滿滿的怨恨感」、「真的渣到不行有夠噁」、「織織花的16年，真是太漫長了。」