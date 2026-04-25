王俐人超巨上圍噴鼻血！SWAG直播前再放福利　緊身衣炸出超狂曲線

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王俐人近期話題不斷，先是因穿著低胸睡衣開團購的影片意外在網路爆紅，隨後更拋出震撼彈，宣布將於今、明（25、26日）兩晚登陸知名成人平台 SWAG 進行直播。而她直播前持續在社群平台放送福利，曬出一段穿著火辣運動服健身的短片，影片觀看數至今超過15萬，超狂身材讓網友直呼：「真的要噴鼻血了！」

▲王俐人進軍SWAG前持續放送養眼福利。（圖／翻攝自IG）

王俐人健身造型尺度大開

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，王俐人上半身僅穿著一件粉紅色超緊身運動內衣，大方展現豐滿的上圍與緊致的腹部線條。下半身則搭配一件粉紅滾邊的高腰極短熱褲，布料上印有鮮豔的花卉圖案，極短的長度讓白皙美腿與蜜桃臀曲線一覽無遺。而她在鏡頭前時而對著觀眾甜笑、露出整齊潔白的牙齒，笑容充滿自信。

▲王俐人健身動作難掩好身材。（圖／翻攝自IG）

王俐人辣片吸粉

而王俐人每次更新影片，都吸引網友湧入留言，有人讚「真的毅力十足耶」、「皮膚好好。很美」、「俐人是我家的主」、「美女，身材火辣」、「身材維持的真好」。還有人發現王俐人「沒肚子耶」！粉絲直呼：「姐姐的運動讓人精神超棒的期待姐姐直播呦。」