退出AcQUA源少年...須弘道最新動態曝光！　滿20歲送成年禮

記者蔡琛儀／台北報導

前AcQUA源少年成員須弘道迎來20歲，推出首支流行搖滾單曲〈小點點〉，作為送給自己與粉絲的成年禮。新歌預告曝光即在社群掀起討論，正式上架後熱度持續延燒，MV也選在生日當天上線，為重要時刻增添紀念意義。

▲須弘道推出新歌〈小點點〉。（圖／粹譜藝人經紀提供）

從《原子少年》嶄露頭角，到成為AcQUA源少年一員站上北流等舞台，他一路累積紮實表演經驗。回顧歷程，他感謝節目與公司栽培，也不忘隊友與粉絲的陪伴，直言在海外求學期間，正是這份支持讓他持續創作、不曾停下腳步。

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〈小點點〉由他親自包辦詞曲與製作，以「小點連成線」為核心概念，把日常細節轉化為創作靈感。他將公路旅行的片段寫進歌裡，傳遞只要願意看見，微小事物也能拼湊成全新風景，音樂則以搖滾編制推進情緒層次。

▲須弘道先前推出AcQUA源少年。（圖／粹譜藝人經紀提供）

MV遠赴基隆與陽明山拍攝，他從海邊一路走進森林，透過尋找童年物件象徵回望初心。過程中上山下海奔跑不停，甚至快到讓攝影師跟不上，也意外留下真實狀態。對他而言，〈小點點〉不只是作品，更是邁向未來的起點。