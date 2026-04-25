韓正妹YTR來台定居9年還開店　揭2國最大差異：不再被侷限

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記者蔡琛儀／台北報導

來自南韓的歌手李瑩珠EVE推出首支華語單曲〈想念的時差〉，正式在台出道。她最初因大學交換來台，一待就是9年，擁有國際美容證照的她，在台北和台中都有經營韓式霧眉事業，並同步在YouTube以韓國女生視角分享在台生活，如今跨足歌壇，坦言歌手始終是最想完成的夢。

▲▼李瑩珠EVE〈想念的時差〉。（圖／LEXX原質娛樂提供）

▲李瑩珠推出首支華語單曲〈想念的時差〉。（圖／LEXX原質娛樂提供）

〈想念的時差〉由陳又齊、舒涵、廖軒逸聯手打造，描寫跨越時間與距離的思念。她身為家中小女兒，長年在外打拚，錯過家人變化與姪女成長，感性表示：「時差不只是1小時，而是這幾年的距離。」盼透過音樂傳遞遺憾與希望。

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拍攝MV時，她在一場象徵時間停止的戲中情緒潰堤，看到對戲奶奶流露放棄神情，當場失聲痛哭，真實反應讓導演也驚豔，甚至要求再來一次。她以穩定唱功詮釋思念情緒，讓作品更具感染力。

▲▼李瑩珠EVE〈想念的時差〉。（圖／LEXX原質娛樂提供）

▲李瑩珠笑稱自己的台味指數高達87分。（圖／LEXX原質娛樂提供）

深耕台灣9年，李瑩珠笑稱自己的「台味指數」已高達87分，不僅生活習慣在地化，更自爆學會了台味十足的道地「髒話」作為抒壓。她坦言，南韓社會氣氛較壓抑，但在台灣卻能活得很隨性：「在台灣我想幹嘛就可以幹嘛，我的想法不再被侷限在框架裡。」若能回到9年前，她最想對當時瘋狂專注學業的自己說：「別一直待在宿舍，快去交台灣朋友、學台語，用最快速度融入這裡！」

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