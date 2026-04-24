一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像玉澤演24日在首爾舉辦婚禮，他的妻子是圈外人，兩人雖是2020年才對外公開認愛，但其實愛情長跑10年。他為保護老婆的隱私，婚禮採非公開形式進行，沒想到，中國網友無所不在，入住高級飯店竟恰好巧遇玉澤演婚禮，一開窗就看見玉澤演與妻子在拍照，現場照片曝光。

▲玉澤演結婚現場曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂）



玉澤演24日在首爾舉辦婚禮，2PM成員Jun. K、Nichkhun、祐榮、俊昊將到齊為他唱祝歌，主持人則由「已婚前輩」黃燦盛擔任。有趣的是，連韓媒都沒拍到的內部照片，恰好被中國網友巧遇，微博瘋傳婚禮現場，就是玉澤演與妻子在戶外拍照時的場面。

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▲▼中國網友巧遇玉澤演結婚。（圖／翻攝自微博）



該名網友起初沒發現就是玉澤演，直到後來才發現是巨星結婚，驚呼發文「入住首爾新羅酒店一開窗就看見超高顏值新婚夫婦，結果大數據推送是玉澤演的婚禮，果然是男帥女美」，玉澤演婚禮首度曝光。

▲玉澤演過去早在巴黎就被拍到向素人女友下跪求婚。（圖／翻攝自Instagram／The Best Photo Paris）



日前韓媒曝光小倆口的喜帖，玉澤演用2PM的歌曲告白「對於彼此十分滿分的兩人終於要結婚了」，夫妻倆愛的宣言超閃，兩人愛情長跑10年終於修成正果，粉絲送上滿滿祝福。