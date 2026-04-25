直擊／龍千玉一見她...哭到下跪磕頭：我差點沒了　全場落淚

記者蔡琛儀／台中報導

入行48年的台語天后龍千玉，今（25日）在台中中興大學惠蓀堂舉行人生首場個唱「男人情女人心」演唱會，現場4000個座位座無虛席，她原本事先還說一定要忍住眼淚，沒想到唱到送給媽媽的〈卡將喲〉，一度情緒滿溢哭到差點唱不下去，台下高齡近90歲的龍媽媽也聽到滿眼淚水，全場觀眾都哭成一片。

▲▼龍千玉提到媽媽，情緒激動還當眾下跪行禮。（圖／瑞揚創意提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍千玉哽咽說，媽媽不只把她生下來，到現在還要每天煮飯給她吃，「媽媽謝謝你」，且不顧身穿長裙的不便，直接當眾五體投地下跪向媽媽磕頭，「我最痛苦的時候還好有媽媽陪在我身邊，給我打氣給我力量，不然差一點龍千玉就沒了，這樣是不是很可惜，謝謝媽媽！」

龍千玉說，籌備演唱會這半年來壓力很大，很久沒跟媽媽睡了耶，「謝謝媽媽，把我顧得這麽好，才能去外面打拼，所以父母的健康是我們子女的福氣。」

▲▼龍千玉演唱會首位嘉賓是弟弟江志豐。（圖／瑞揚創意提供）

今晚第一位嘉賓是龍千玉的弟弟江志豐，演唱〈行船人的愛〉揭開序曲，龍千玉也應景以湛藍海浪造型服現身，向已逝的爸爸致意，連江志豐的女兒也一起同台演出，畫面相當溫馨。