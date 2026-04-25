獨家專訪／泰版《Running Man》唯一女成員！　Ink笑控男星：根本不把我當女生

記者蕭采薇／專訪

擁有空靈氣質的泰國超人氣女歌手Ink（Waruntorn Paonil），近期迎來演藝生涯的全新挑戰，成為泰版《Running Man》中「唯一的女成員」，宛如原版節目中「宋智孝」的王牌角色。談到接下主持棒的契機，Ink透露自己本來就是原版《Running Man》的死忠粉絲，當初收到邀請時簡直「又驚又喜」。

▲Ink身兼歌手和演員身份，近期在泰版《Running Man》中的表現也備受矚目。（圖／可以娛樂提供）

仙女歌手變身「泰版宋智孝」！加盟《Running Man》全因他



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原本還有些緊張的她，在得知熟識的哥哥Tay也是班底後，瞬間吃下定心丸，「覺得有熟悉的哥哥一起錄節目一定會很好玩，就果斷決定加入了！」

▲形象甜美的Ink（中），卻笑曝在泰版《Running Man》成員中「根本沒人把我當女生看」。（圖／翻攝自IG）



《Running Man》的遊戲向來極度消耗體能，被問到男成員們私下會不會對唯一的女生特別手下留情？Ink苦笑爆料：「玩遊戲的時候，根本沒有人把我當女生看啊！每個人都超級認真、勝負欲超強。」

男星全殺紅眼不讓步！Ink 曝超強「撿漏求生術」



她笑稱自己在場上反而是個「操心擔當」，時常要提醒殺紅眼的男星們「不要跑太猛」、「小心絆倒」。不過她也替班底們平反，表示大家遊戲結束後都會互相關心傷勢，私下其實非常貼心。

▲Ink（下左二）在《Running Man泰國版》中，也理出了一套超強求生術。（圖／iQIYI國際站提供）

面對體力完全無法抗衡的男成員，Ink也理出了自己的一套超強求生術：「我的最大挑戰就是『如何不讓自己受傷還能贏』！」摸清大家的套路後，她決定利用男星們旺盛的勝負欲，採取「坐山觀虎鬥」的策略。

Ink笑說：「讓他們先互相消耗體力，自己則在夾縫中求生存，有時候甚至不用花到什麼力氣就能活到最後。」意外展現出超強的求生技能，這段綜藝經歷也讓粉絲們看見她有別於台上仙女形象、充滿勝負欲且搞笑的真實面貌。

▲Ink日前也睽違多時來到台灣參與《STAY SWEET》演唱會。（圖／可以娛樂提供）

來台點名大嗑臭豆腐！2026 新專輯、電影齊發

除了在綜藝圈表現亮眼，Ink日前也睽違多時來到台灣參與《STAY SWEET》演唱會。回憶起台下歌迷的熱情，她感動表示：「大家超級可愛，還能大聲跟著我和 SERIOUS BACON 一起大合唱！」而說到台灣最讓她念念不忘的，竟是國民美食「臭豆腐」，她笑說：「因為在泰國根本吃不到，到台灣絕對要大吃特吃。」

▲Ink透露，台灣最讓她念念不忘的，是國民美食「臭豆腐」。（圖／可以娛樂提供）

歌迷的熱情回饋，也成為 Ink 滿滿的創作靈感。展望2026年，她透露不僅會把重心放在製作新專輯、陸續推出新歌，她參與演出的全新電影《BLACK DRAGON》也將在今年上映。她最後也感性向台灣粉絲喊話，希望能將新專輯的歌曲帶來台灣，與大家相約「明年及未來的每一年，都要繼續相見」。

▲除了歌唱事業外，Ink主演電影《BLACK DRAGON》也將在今年上映。（圖／可以娛樂提供）