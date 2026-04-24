贏了卻被淘汰！《浪姐7》「安陵容」陶昕然掰了　李心潔當場崩潰大哭

記者蔡琛儀／綜合報導

大陸節目《乘風破浪2026》（《浪姐7》）今晚播出上半場的第二次公演，並直接公佈了淘汰名單，是在《後宮甄嬛傳》中以「安陵容」一角為大眾所知的演員陶昕然，讓和她同隊的隊長李心潔當場難過到泣不成聲，抱著陶昕然大哭，不少網友也質疑，〈親親〉組四人動作凌亂，分數最低，相較之下似乎比陶昕然更應該被淘汰。

▲▼得知陶昕然遭淘汰，李心潔當場暴哭。（圖／翻攝YouTube／乘風2026 Ride the Wind）

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今晚播出的二公中，由庄法、蕭薔、安崎、溫崢嶸的〈戀我癖〉對上〈Bonbon girls〉的淡淡、唐藝昕、陳凱琳、何宣林，以及孫怡、葉一茜、范瑋琪、江語晨的〈親親〉對上李心潔、陶昕然、謝楠、徐夢潔的古風舞台〈冷夜〉，最後勝出的庄法組及李心潔組，再派出代表安崎及李心潔對唱〈最長的電影〉PK，輸的人和落敗的另外兩組，從中選出三位危險名單，最終再票選出一位淘汰者。

原本陶昕然、江語晨、陳凱琳皆為危險名單，最終揭曉陶昕然慘遭淘汰時，李心潔忍不住情緒崩潰，陶昕然鎮定向觀看直播的女兒說：「媽媽來到這舞台有很多原因，是因為媽媽愛你，想告訴你，我想成為你的榜樣，我除了會演戲，還有很多能引領你的地方，就是勇敢的去挑戰自己的不敢、不能、不擅長、不舒適，多開心啊，媽媽可以回家抱著你去睡覺陪陪你了。」

▲李心潔替陶昕然說話。（圖／翻攝YouTube／乘風2026 Ride the Wind）

李心潔最後也忍不住接過麥克風，替陶昕然說話：「我從一開始遇到昕然，她是個非常真，很打開自己的人，合作過程中她一直給我們很多力量，是個非常有實力的演員，也做了製片，是個非常棒的演員還有電影人。」接著她說：「這次只是個暫別，我已經跟她成為很好很好的朋友，我當然非常難過她的離開，但是我相信她的實力大家是有目共睹的，她的舞跳得非常非常好，〈冷夜〉可以成功就是因為有她在...」話還沒說完，李心潔就哭到不斷抽噎，無法開口，令觀眾都鼻酸。