直擊／才唱2首歌...龍千玉激動道歉！　30公斤驚人戰袍曝光

記者蔡琛儀／台中報導

入行48年的台語天后龍千玉，今（25日）在台中中興大學惠蓀堂舉行人生首場個唱「男人情女人心」演唱會，現場4000個座位座無虛席，吸引來自星馬、印尼、大陸、日本、美加等世界各地粉絲，龍千玉面對滿場觀眾，激動用國語、台語、英文及日文道歉：「對不起，讓你們等了48年！」

▲龍千玉身穿30公斤重的「龍飛鳳舞」豪華造型。（圖／瑞揚創意提供）

開場龍千玉頭頂著龍飛鳳舞造型，搭配著千根羽毛、宮廷手工蕾紗大蓬裙，重達30公斤的戰袍，氣勢十足登場，並在獻唱〈時代佳人〉後，瞬間更換萬顆水鑽大禮服，接續演唱〈風中的玫瑰〉，她開心表示：「感謝老朋友一路相挺，今晚的節目如同時光列車，將帶著大家穿梭過去與現在，今天不是我的演唱會，是我們的演唱會，我們一起嗨翻惠蓀堂！」

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龍千玉相當慎重準備演出，不僅開唱前兩小時禁聲，護嗓神飲植物萃取的中藥包不離身，龍千玉表示，前一晚稍微失眠，心情興奮又緊張，最擔心眼淚不受控，直言演出前的平靜十分的重要；製作團隊為龍千玉訂製12套造型服，耗資200萬，出動6組人在舞台上與更衣間交互幫忙更換，光是開場的「龍飛鳳舞造型」重達30公斤，她笑說：「還好這段時間我勤於健身，能撐住這款重量戰袍。」

▲龍千玉等了48年終於開唱。（圖／瑞揚創意提供）

好人緣的龍千玉首次開唱，豪記唱片同門師弟妹張秀卿、林姍、陳隨意、謝宜君、陳思安、唐儷、林琇琪、吳俊宏、葉諾帆、沈建豪、吳勇濱、楊靜與廖婉君、劉信明等全齊聚一堂，好友蔡秋鳳、周雅芳、蔡義德與女兒、辦桌馮偉傑、劉家榮、翁鈺鈞，蔡佳麟、安苡葳、台一線東諺、Give Me Five少女隊張家瑜、張羽靚、黃宥臻等也都在台下參與盛會，台上台下都星光熠熠。