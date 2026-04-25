《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級！網轟各跳各的：這賽制保護誰

記者陳芊秀／綜合報導

人氣陸綜《乘風2026》（以下稱：浪姐7）舉行第二次公演並揭曉淘汰名單，因《後宮甄嬛傳》扮演「安陵容」走紅的陶昕然爆冷出局，引發全網炸鍋。陸網議論，陶昕然所屬的李心潔組拿下全場第二高分，卻因賽制設計導致成員被淘汰；反觀由范瑋琪、孫怡等人組成的團隊，舞台表現被批評「各跳各的」，最終全員晉級，賽果也引發質疑批評。

▲《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級 陸網開轟。（圖／翻攝自微博）

贏了卻淘汰！李心潔抱著陶昕然痛哭失聲

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二公舞台中，李心潔、陶昕然、謝楠、徐夢潔合作的《冷夜》展現極高水準，以868分奪下全場第二名。然而，根據本季賽制，僅全場第一的團隊全員安全，其他3組按個人喜愛度末位淘汰，最終由僅獲27票的陶昕然慘遭離退。

結果揭曉時，隊長李心潔緊緊抱著陶昕然大哭。陶昕然則展現超強心理素質，鎮定地對著鏡頭向女兒告白：「媽媽想成為你的榜樣，去挑戰自己的不敢與不擅長，現在可以回家抱你睡覺了。」

▲李心潔、陶昕然、謝楠、徐夢潔《冷夜》舞台獲好評。（圖／翻攝自微博）

▲陶昕然因賽制比個人喜愛度，她27票被淘汰。（圖／翻攝自微博）



范瑋琪組「各跳各的」墊底卻全員晉級

相較於高分組的悲情，由孫怡、葉一茜、范瑋琪、江語晨演出的《親親》組則淪為輿論箭靶。該表演在直播中被網友毒舌批評「各跳各的」、「一直在放砲」，甚至有觀眾直指「范瑋琪划水忘動作」。

該組最終僅獲得805分，排名全場墊底，然而全員最終得以安全晉級。此強烈反差讓大陸網友紛紛開砲：「805分的孫怡團全員晉級，這賽制到底在保護誰？」、「這是練兩週的舞台？？？」

陶昕然拒撕節目組「我那麼驕傲」

面對不公賽制，粉絲在社群平台上喊話，希望陶昕然能「開直播手撕節目組」以洩心頭之恨。沒想到本人親自回覆：「才不，我那麼驕傲」，以優雅且體面的態度拒絕下場開撕。網友對此大讚：「別人是撕節目組博同情，她是直接用格局甩你一臉，高下立判。」

▲陶昕然拒絕開撕節目組。（圖／翻攝自微博）