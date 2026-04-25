周蕙等了26年終於站上小巨蛋！　1句話讓她「炸了」：你們是粉絲嗎

記者蔡琛儀／台北報導

美聲天后周蕙出道26年，今晚在台北小巨蛋開唱，演唱新歌〈感性生物〉前，周蕙問全場歌迷有沒有看過MV，發現台下舉手人數偏少，她當場假裝生氣：「其他沒看過的是怎麼回事，你們是周蕙的粉絲嗎？」更要粉絲看完演唱會後，一定要去看MV，其中主演MV的田中千繪跟陸明君也到現場力挺。

▲周蕙等了26年在小巨蛋開唱 。（圖／記者黃克翔攝）

周蕙「好想好好愛」演唱會25日在台北小巨蛋舉行，舞台靈感取自兒時的玩具「萬花筒」，開場她身穿豔紅色深V禮服，曬出激瘦螞蟻腰，以「玫瑰女王」之姿自華麗城堡場景中現身，帶來〈好想好好愛你〉、〈相遇太早〉、〈不愛了也是一種愛〉等金曲，迫不及待和觀眾打招呼：「大家好，我是周蕙，想要在小巨蛋講這句話，我已經反覆練習了26年！」

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接著她換上銀白色禮服，與舞者嗨唱〈我喜歡〉、〈彎彎的月光〉等節奏感強烈的歌曲，展現不同以往的動感面貌；唱到〈寂寞城市〉時，她則換上一身水藍色禮服優雅登場，化身「淚之女王」，細膩演繹〈過客〉、〈愛情無關是非 〉、〈不哭〉等催淚好歌。

▲▼周蕙唱哭不少觀眾 。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，周蕙在演出前夕重感冒，聲帶嚴重發炎、僵硬，只好打類固醇治療，醫師更要求她休養2到3週。好在她治療後的恢復狀況良好，一開口就讓不少歌迷聽到落淚，更有人高喊「周蕙我愛妳」，讓她一度激動，數度撫胸、深呼吸平緩情緒。