張凌赫親回《逐玉》台灣爆紅！央視專訪4亮點…揭「豬圈」拍攝內幕

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張凌赫憑著古裝劇《逐玉》的「武安侯謝征」一角紅到海外，同時在台灣掀起追劇熱潮，而他接受大陸央視專訪的影片於昨日（24）公開，對於作品在兩岸熱播特別提及台灣觀眾，另外，雖然人氣在海外直飆，傳出受限於兩岸現況與滿檔行程，業界認為他短期內恐難來台與粉絲見面。

▲張凌赫央視專訪回應《逐玉》在兩岸熱播。（圖／翻攝自微博）

回應台灣觀眾喜歡！張凌赫：情感產生共鳴

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對於《逐玉》在兩岸熱播，張凌赫特別提及台灣觀眾很喜歡，他認為不僅是因為造型比較出彩，畫面比較精美，「一定是情感濃度也可以在他們心中產生共鳴的」。專訪中他也回應「雉雞翎」造型，起初看到造型時，腦中第一反應「這不是齊天大聖戴的東西嗎」，但深入考證後發現，這在古代象徵將軍戰勝歸來的喜悅與榮光，後來使用在將士回來的場面。

▲張凌赫：「一定是情感濃度也可以在他們心中可以產生共鳴的」（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫回應劇中將軍頭戴「雉雞翎」造型。（圖／翻攝自微博）



《逐玉》印象深刻的畫面

《逐玉》描述殺豬娘子與落難侯爺先婚後愛的故事，男主角到底何時動心的？男女主角感情的變化持續被在社群網路熱烈討論。而張凌赫談及《逐玉》印象深刻的畫面，認為「豬圈名場面」是神來之筆，並透露拍攝時豬圈場景上方有一個洞，從上方俯拍他與田曦薇（劇中女主角樊長玉），並描述當時是抬著頭看對方，樊長玉當時是一個非常高大的形象，而他是受到挫折的狀態，「這時候突然有這麼樣一個形象在他面前，你說他不心動，那誰心動呢？」

▲張凌赫形容「豬圈戲」是神來之筆，當時上面有攝影鏡頭。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫解釋，當時受挫的謝征抬頭看著高大形象的樊長玉，「你說他不心動，那誰心動呢？」（圖／翻攝自微博）

塑造角色練習控制表情

張凌赫表示拍攝《逐玉》時，最學不會的是「控制表情」，並說「不是好不好看的問題，而是當一個人有情緒時，並不會把所有情緒都放在臉上」。他詮釋角色時不斷與導演曾慶傑討論，甚至為角色背景故事寫「小傳」，拍攝時把背景故事記在心裡，說出來的台詞會更自然。

未來想挑戰職業劇

張凌赫戲約不斷，最後被問到想挑戰的角色，直言想演職業劇，嘗試現代職業劇。他真摯地說：「以前我一直說我想擁有一個角色，是大家看到角色名字就能想起我。當然無所謂大小角色、正派反派，只要角色是立體的，而不是看到我的名字才會想到角色，我都在為此而努力著。」