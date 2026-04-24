沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG直播！官方：你沒看錯

記者潘慧中／綜合報導

王俐人最近在社群平台開團購時，因拍攝風格有別以往地突破尺度，不是激凸，就是穿著低胸衣、超短睡褲在瑜珈墊做伸展，吸引不少人關注。沒想到，知名成人平台SWAG於23日無預警宣布她即將現身直播，讓許多網友好驚訝！

▲王俐人將登上知名成人平台SWAG直播。（圖／翻攝自Instagram／swaglive3.0）



SWAG在Instagram發文宣布，王俐人將於25、26日晚間現身成人版綜藝競技直播《華語AV復興大作戰》的節目，「你沒看錯，氣質女神真的來了！想看優雅知性的女神會帶來怎麼樣的表演？」

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王俐人此次將擔任特別來賓，23日消息曝光後，有網友在留言區直言「蛤？太驚訝了」，她看到後還大方反問，「 為什麼驚人？」態度相當從容做自己。

▲王俐人回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／swaglive3.0）



事實上，王俐人近期激凸吹頭髮的團購影片，點閱已破百萬，但她也曾向《ETtoday星光雲》解釋，「我們在國外每天都激凸，台灣文化就很喜歡看這些，我沒想太多，純粹吹頭髮，我也不相信有任何一個女生穿上胸罩化妝後再吹頭髮，我就是自然呈現。」

▲王俐人近期的團購片引發大批網友討論。（圖／翻攝自Instagram／lisawanglijen）



王俐人也坦白地向《ETtoday星光雲》表示，她現在豁出去了，「年輕時候不能露，為家庭還有另一半，做任何事情都還要在乎另外一半，現在粉絲都會固定傳簡訊給我，身邊朋友也都有幫我點閱，這比我沒有工作，幫人家在外面打工好了，打工還要卡時間在那邊，還算是好的開始。頭一次有這樣成績我已經很感謝。」