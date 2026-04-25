朴寶英笑談首緋聞對象是「大19歲金希沅」　親曝約會照真相

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員朴寶英近日在《藉口GO》中談及與大19歲演員金希沅的過往緋聞，親自還原當年事件始末，輕鬆語氣引發關注。

▲朴寶英分享第一次緋聞。（圖／翻攝自YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）



節目自爆「初戀」 笑翻全場

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朴寶英與金希沅、李光洙一同登上《藉口GO》宣傳新戲，節目中她突然指著金希沅笑說「是我的第一個戀愛對象」，讓主持人劉在錫當場驚呼「不要亂說」，金希沅也笑回「那真的是完全不合理的說法」。

一頓飯引爆緋聞 原來還有第三人

回顧當年緋聞，起因是兩人被拍到在地方餐廳一同用餐，因而傳出戀情。朴寶英透露，那其實是6年前的事，兩人因為交情很好，平時就會一起吃飯、喝咖啡。

她解釋，當時是為了探望正在地方寫作的電影《魚男悲歌》導演權五光，才與金希沅一起前往，還一起吃了帝王蟹、順便聚會，「原本光洙哥也要一起去，但最後沒去成，就變成我們兩個人去了」，沒想到明明兩位演員和導演一起吃飯，卻因為被拍到只有兩人的時刻，因此被誤會成「單獨約會」。

▲朴寶英說被拍得好像只有和金希沅去一樣。（圖／翻攝自YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）



原本當笑話 沒想到變新聞

朴寶英坦言，一開始是在社群上看到消息，朋友還傳連結給她，當下只覺得好笑就帶過，「結果後來開始出現新聞報導」。她雖然一笑置之，但身邊的人卻當真，「聽說有人跑去跟我爸爸說『寶英的男朋友是不是年紀太大了』」，讓她意識到「原來真的有人會相信」。

▲朴寶英原本當笑話看，但爸爸的朋友們都當真了。（圖／翻攝自YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）



無法即時澄清 親自發文闢謠

不過當時正值朴寶英更換經紀公司的時期，難以及時透過公司對外回應，當時曾打電話給金熙元，沒想到對方當時身體不適，只用虛弱聲音回「不知道」，最後她只好親自在官方粉絲團發文否認戀情。

▲朴寶英親自發文澄清。（圖／翻攝自YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）



緋聞影響友情 一度一年沒聯絡

這起烏龍緋聞甚至影響兩人關係。朴寶英表示，金希沅因為感到抱歉，整整一年都沒有聯絡，她回憶，某天突然覺得很生氣，半夜主動聯繫對方質問：「最近不聯絡是因為緋聞嗎？」金希沅則坦言「因為覺得很抱歉」。她當下回應：「我們的友情只有這樣嗎？我更生氣這個」，兩人關係才因此恢復。

節目播出後，也讓這段曾被誤會的「戀情」真相再度曝光，網友紛紛表示「真的很荒謬又好笑」、「完全是誤會一場」。

▲金希沅自己當時也收到了很多聯繫。（圖／翻攝自YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

