愛雅認「產後在意情緒」　揭新手媽心聲：時間好像不是自己的

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年嫁給圈外15年好友，2024年舉辦婚禮，並於去年8月公開懷孕喜訊，2月生下寶貝兒子「跳跳」。平時會透過社群記錄生活的她，近日發文分享產後的心路歷程，貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅坦言，過去最在意的莫過於腰圍幾公分，然而在經歷懷孕與生產後，如今現在她更在乎的是自己的情緒好不好。談到新手媽媽的日常，愛雅表示那是種「時間好像都不是自己的了」的忙碌，從兒子出生那一刻起，生活便被「餵奶、拍嗝、哄睡」等事填滿，且從懷孕開始，「無限的擔心」就彷彿與媽媽這個身分畫上等號。

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▲愛雅。（圖／翻攝自Threads／aiyachang1988）

愛雅感性地提到，當選擇將所有的愛無私地奉獻給孩子時，往往容易忽略自身的感受。因此，她特別提醒，所有正在努力的母親，在愛孩子的同時，「別忘了，也要留一點點『溫柔』給自己。」愛雅也大方承認，雖然目前的身材還沒回到巔峰，但隨著心情轉換，她驚喜地發現「眼裡的光，又回來了。」