「三人行情侶」突宣布分手！他淚認退出伴侶關係…3年情變原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

YouTube頻道「三人日常Thruple Daily」是由吳軍、宙學、宇成3人伴侶組成，常拍影片分享生活日常，訂閱人數超過21.8萬。然而昨日（23）影片拋出分手震撼彈，宣布成員宇成決定正式退出這段維持3年的「三人行」伴侶關係。

▲YTR「三人日常」由吳軍（左起）、宇成、宙學組成，宇成決定退出。（圖／翻攝自YouTube）

情變原因：價值觀差異

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影片中三人難掩情緒低落，更紅了眼眶落淚。而決定退出的宇成坦言，比起吳軍與宙學對另一半的依賴感，自己更傾向擁有足夠的獨立與自由空間。他解釋價值觀上的差異，長期以來導致了許多相處上的摩擦，也促使他產生了「說不定我自己一個人過會快樂一點」的想法。

宙學補充說明，過去3年來，三人已花了極大量的時間進行溝通、尋求共識，無奈最終仍無法解決，才做出分手的決定。

▲向大家說明分手原因，3人忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube）

情侶轉為家人與朋友

回顧3人關係，宇成是在吳軍與宙學交往兩年半後加入。儘管初期宙學曾透露看見情人與另一個對象親密會感到尷尬，但這3年來已建立了深厚情感與許多共同回憶。吳軍坦言，三人早已相處如「家人」，坦言要擺脫習慣思考「其他兩個人怎麼樣」的生活模式很難，感情實難割捨。目前，吳軍與宙學會選擇繼續交往，並強調與宇成仍是朋友，未來仍有機會在頻道中露臉。