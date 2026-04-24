王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大

記者葉文正／台北報導

繼宣布由蘇暢、艾熙領軍，與石巴朝、季耕、曾強等人將在《華語AV復興大作戰》展開激烈的生存對決後，SWAG 今 (24) 日拋出震撼彈，實況界話題天王「統神」及氣質女神「王俐人」將以「特別嘉賓」身份驚喜加入，為這場成人綜藝盛事再添火花。

▲王俐人(左)與統神宣布擔任SWAG來賓。（圖／SWAG提供）

製作單位表示，本次邀請兩位重量級嘉賓，主要為提升節目的綜藝張力與跨界反差感。統神憑藉其無預警的辛辣反應與幽默風格，將擔任觀察員與競技評判；而演藝圈的氣質女神王俐人，將換上性感蕾絲睡衣，在鏡頭前進行一場極具個人魅力的運動，邀請粉絲一起參與這場充滿粉紅泡泡的互動環節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲SWAG活動頗多。（圖／SWAG提供）

對於受邀參與，統神表示：「我會公正且客觀的在現場講評，大家最好給我認真一點！」王俐人則表示：「這次參與直播綜藝是非常新鮮的挑戰，希望能為直播間帶來不一樣的氛圍。」

▲王俐人激凸邁吹風機後越來越大膽。（圖／王俐人提供）

《華語AV復興大作戰》主打「贏家通吃」制度，結合綜藝競技與實戰配對。隨著統神與王俐人的重磅加入，這場成人綜藝實境秀的話題熱度已達沸點。節目將於本週末（4/25-4/26）晚間 19:00 至 24:00 準時開戰，邀請粉絲鎖定 SWAG，親眼見證這場史無前例的直播盛事。