徐至琦被批「塑膠妖怪」崩潰　爆選美秘辛「五大條件」曝光

記者葉文正／台北報導

藝人徐至琦跟網紅77姐的旅遊糾紛正在司法調查中，但她出來召開記者會後，卻有媒體引用網友的話批她是「塑膠妖怪」，她崩潰感嘆：「人不能變老嗎，並提出當年選美的照片與內容，也特別感謝稱讚我的網友。」

▲徐至琦表示被罵塑膠妖怪等言論讓她很崩潰。（圖／徐至琦提供）

她表示，「徐至琦被誹謗」事件，是靠手上的證據，只論事實不扯八卦的態度，「有人罵我，但也有人說我是最美提告者，願宇宙無敵的好運 都湧向理性善良的你們。」

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▲網友送她公仔畫讓她平衡一點。（圖／徐至琦提供）

她也難過表示：「至琦不知道記者會，會有這種效應，長年低調生活、愛惜名譽我在記者會前，半個月已暴瘦近7公斤，快速的肌肉流失，全身發軟無力，幾乎夜不能眠，已賠掉健康。」並表示希望媒體與網民不需謾罵，只要靜靜看下去就好。

▲徐至琦秀出當年選美照。（圖／徐至琦提供）

她說曾答應網民寫「選美文、選美秘訣」，「我如果不是『濃顏系』，也無法代表台灣出賽三次，三次均獲獎，選美，如果是走「國際賽」，有一個不成文，但被驗證了幾十年的規矩，可能要有一張選美臉。

▲徐至琦透露選美五大要件。（圖／徐至琦提供）

她說要濃顏系有五大條件、五官立體鮮明，人高馬大、牙齒整齊、髮量厚、年輕！有這六大硬件的佳麗，往往在國際賽事能取得更好的成績，舞台上，分秒必爭，沒有機會重來，評審多數是外國人，外國人就是喜歡這些。」

徐至琦提到，台/港的藝人圈，曾出賽國際賽事並有好成績的藝人前輩，有溫翠蘋、林蘭芷、李嘉欣、鍾麗堤⋯等，都不是淡顏系另一個要求：抗壓性強 ，年輕體力好，心裡就算想罵⋯⋯也要忍住，做一位稱職，傳遞「愛與和平」的佳麗（但至琦也有一次沒忍住，實在忍不住了）。

她說主辦單位的工作人員們，都在四周，從早到晚都在四周，跟著佳麗一起吃飯、同進同出，每天，領著佳麗們跑一大群贊助商的宣傳感覺就像「監視員」，就是讓自己盡量保持微笑、有禮貌難以溝通的時候，就用Smile與擁抱替代，

最後也最重要的要求：榮譽感，無論美不美狀態如何請保持氣質，保持優雅。」這次提告也是，「我會做一個最美、最優雅的提告者。」