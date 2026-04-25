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外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星IU近期主演《21世紀大君夫人》熱播中，她與劇中演員劉秀彬、李妍因此結緣，3人感情要好，甚至一起去濟州島旅遊。近期，她義氣力挺劉秀彬客串綜藝《我獨自生活》，主動提及外公去世時，劉秀彬、李妍特地到靈堂致意，是她的友人中唯二到場，連IU爸媽都感到既驚訝又感激。

▲▼外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯。（圖／翻攝自MBC YouTube）

▲▼IU外公去世時，劉秀彬、李妍特地趕到靈堂。（圖／翻攝自MBC YouTube）

▲▼外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯。（圖／翻攝自MBC YouTube）

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演員劉秀彬出演綜藝《我獨自生活》，並與好友IU、李妍一起前往濟州島出遊，席間，IU主動致謝：「前不久，爸爸、媽媽真的很感謝你們兩個，因為你們來了靈堂。」原來是IU前陣子外公過世，在她的朋友之中，只有劉秀彬、李妍到靈堂致意。

▲▼外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯。（圖／翻攝自MBC YouTube）

▲▼劉秀彬特地帶著巧克力給家屬充飢，讓IU非常感動。（圖／翻攝自MBC YouTube）

▲▼外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯。（圖／翻攝自MBC YouTube）

劉秀彬、李妍的現身，讓IU很感動，不僅如此，兩人都很有默契地帶著巧克力出現，劉秀彬挑選了各種口味的巧克力，細心地分裝在小袋子裡，讓辛苦忙碌的家屬可以簡易充飢、補充能量，IU感謝表示：「帶給我很大的力量。」沒想到，李妍也是相同心意，帶著巧克力現身，讓家屬在忙碌之餘可以吃點東西。

有趣的是，劉秀彬一直以來都是擔任諧星角色為主，IU父母見到他本人後，驚呼「本人真好看」，逗得劉秀彬笑容滿滿，IU則虧：「每次講到這個，他就會很開心！」三人感情超好，也讓觀眾羨慕「互動好可愛」、「感情真的很好」。

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IU邊佑錫21世紀大君夫人劉秀彬李妍

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