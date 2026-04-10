阿信領軍F✦FOREVER夯爆了！　「印尼秒殺加場」狂吸4.5萬粉朝聖

▲ 言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信將帶著《F✦FOREVER恆星之城》演唱會前往印尼。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信將帶著《F✦FOREVER恆星之城》演唱會前往印尼，日前29、30日二場門票一開賣，3萬張火速完售，搶不到票的印尼歌迷在網路哭喊成一片，甚至連即將進產房的歌迷前一刻也都心心念念著搶票大作戰，主辦單位今（10日）宣布確定在5月28日加場。

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▲▼ 《F✦FOREVER恆星之城》演唱會精華將全部搬到印尼。（圖／相信音樂提供）



《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，自上海、成都、深圳、武漢、重慶等城市，從去年年底開唱至今迅速累積19場，自從宣布將前進印尼開唱，當地媒體、社群舖天蓋地熱烈報導與關注，未演先轟動，都是盼了20年的歌迷訴說著他們的思念，這次連唱三場，預計將有4.5萬人共赴這場宇宙音樂盛會。

這次演唱會動員近300人，斥資2.5億，以最頂級規格全心打造璀璨的《F✦FOREVER恆星之城》六大亮點，不計成本地搬到印，包含四芒星專屬舞台、四芒星水晶柱和新型燈具呈現出星點、光芒線條， 四人共20套頂級裝造，由周杰倫和阿信聯手打造的點擊破億新曲〈恆星不忘Forever Forever〉、氣勢磅薄的〈放手一搏〉，四人全新歌曲都將一次唱足，也會重新改編經典歌曲〈絕不能失去你〉、〈煙火的季節〉、〈第一時間〉、〈流星雨〉，更將有個人solo舞台。

《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，4 月10、11、12日將在重慶華熙生物潤百顏ECM中心精彩開唱，接著他們5月28、29、30日將到印尼體育館舉辦，28日加場門票將於4月11日開賣。