楊冪13億歷史劇少女造型曝！男主高帽配耳環…陸網：離開粉底液了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪主演歷史劇《江山大同》，且該劇預算斥資3億人民幣（約台幣13億元）製作，已於3月30日正式開拍，近日被代拍業者曝光拍攝現場的照片。有「古裝女神」封號的楊冪，將飾演北魏「馮太后」，男主角劉學義扮演文成帝拓跋濬，兩人古裝造型引發陸網兩極化討論。

▲楊冪主演歷史劇《江山大同》，斥資3億人民幣（約台幣13億元），少女造型被代拍搶先曝光。（圖／翻攝自微博）

根據陸網瘋傳的照片，楊冪的造型被推測是戲裡十幾歲當宮女時的造型。她身穿藍色交領長袍，領口邊緣有精緻的圖騰刺繡。頭上戴著黑色圓錐形加紅色滾邊的高帽，帽下紅色布料覆蓋耳後。而且她妝容極其清淡，幾乎呈現「偽素顏」狀態，在非正式播出鏡頭，而是代拍業者鏡頭下，臉上紋路也毫無濾鏡遮掩。

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▲娛樂博主轉發楊冪新劇造型，據傳是少女時期的扮相。（圖／翻攝自微博）

楊冪造型曝光後，出現不少毒舌留言稱「這個代拍想被打掉手機嗎」、「眼神妝造不出來少女的靈性」、「看著像50」、「誰家老奶」、「怎麼垮成這樣」、「十幾歲，但凡找個小演員都好啊」。另一派網友力挺「少女冪，hold得住」、「造型挺還原啊，期待播出效果」。

▲網友評論楊冪造型。（圖／翻攝自微博）

劉學義的造型也被代拍曝光。他身穿金黃色錦緞華服，外披深色毛皮滾邊斗篷，頭戴綴有金色龍紋圓牌的黑色圓頂高帽。然而他的造型引發網友聯想與大陸藥品廣告「腦白金」中的老爺爺形象神似，網友形容：「這個不是粉底液將軍，這個是腦白金將軍」。甚至有人解讀「腦白金是老年人專享」。其他網友留言「好了吧，這下該滿意了吧」、「離開粉底液，顯出原形了」、「慘不忍睹，一點想看的想法也沒有」。

▲劉學義帝王造型曝光。（圖／翻攝自微博）

▲部分網友嘲諷劉學義造型。（圖／翻攝自微博）

《江山大同》的片場側拍照引發陸網討論，其中有人翻出「北魏鮮卑遷徙與發展歷程」的展覽照，指出劇中造型都是極度還原北魏歷史的人物。因此一部分網友認為「雖然不好看但確實還原」、「好還原，歷史正劇好讚，衣服質感不錯還帶了耳環」、「非常合適！很少見鮮卑族的服侍，這麽一看很挺好看」、「還原得好」。

▲另一派網友支持還原史實。（圖／翻攝自微博）