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野生王心凌日本賞櫻！「同行人非吳克群」竟是他…目擊網友激動了

記者陳芊秀／綜合報導

歌手王心凌近期趁著空檔飛往日本旅遊，沒想到卻被網友驚喜捕捉其身影。有網友近日在社群平台發文，透露在新宿御苑目擊王心凌在當地賞櫻，同行人之一不是緋聞對象吳克群，而是張棟樑，兩人合作偶像劇《微笑Pasta》的情誼延續至今，瞬間讓無數粉絲陷入瘋狂回憶殺。

▲▼野生王心凌日本賞櫻！「同行人非吳克群」竟是他。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌低調前往日本旅遊被目擊。（圖／翻攝自微博）

王心凌白到發光　張棟樑低調隨行

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根據網友曬出的照片，王心凌當時現身於新宿御苑，穿著黑米撞色的休閒棒球夾克搭配黑色寬鬆長褲，頭戴墨鏡，雖然打扮隨興，但難掩明星氣場。目擊網友驚嘆：「本人特別白，臉太小了，被墨鏡遮住了一半！」

更令網友震驚的是，走著走著竟在前方發現了另一位「大咖」。該網友指出，張棟樑也出現在同行人當中，照片中可見一名揹著帆布袋、穿著深色襯衫的男子與其並肩，一行共五人低調遊玩。發文網友激動表示：「後來被人認出他們就走了。家人們誰懂啊，真是爺青回（爺的青春回來了）！」

▲▼野生王心凌日本賞櫻！「同行人非吳克群」竟是他。（圖／翻攝自微博）

▲▼野生王心凌日本賞櫻！「同行人非吳克群」竟是他。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現王心凌同行人中還有張棟樑，激動寫道：「家人們誰懂啊！真是爺青回。」（圖／翻攝自微博）

昔日螢幕情侶交情深

王心凌與張棟樑在 2006 年因合作偶像劇《微笑Pasta》結緣，劇中「何群」與「成曉詩」的烏龜戀情深植人心。兩人私交甚篤，張棟樑也曾擔任王心凌演唱會嘉賓。

王心凌與吳克群才爆緋聞

除了與張棟樑的同框引發討論，王心凌近年的感情動態也一直是媒體關注焦點。她近期與吳克群傳出戀情，兩人不僅在音樂上有過多次合作，吳克群更曾在其低潮期給予暖心支持，被外界視為「友達以上、戀人未滿」的最佳代表。

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