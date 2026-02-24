靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

▲愛莉莎莎靠業配分潤，每天進帳超過新台幣100萬元，讓她悠閒地享受滋潤生活。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）

爭議不斷的百萬YouTuber愛莉莎莎，近來再度成為話題焦點，她日前開團販售膠原蛋白，短短兩週的檔期，創下超過新台幣7,000萬元的驚人業績，據悉，她抽成約25%，等同一檔合作，愛莉莎莎即可進帳約1,750萬元。

愛莉莎莎目前人正在杜拜遊學，在當地待上1個月，社群可見她分享吃喝玩樂的日常，過得相當愜意；善於操作流量的她，即使人不在台灣，也在持續吸金，近來她開了一團膠原蛋白食品，在七天銷售期內，就賣出超過新台幣4,000萬元。

▲除了大手筆在杜拜購置5間房，愛莉莎莎甚至還考了房仲相關證照。（圖／翻攝自愛莉莎莎YouTube）

錢好賺 房屋到處買

這樣的好成績讓廠商非常驚訝，緊急聯絡愛莉莎莎安排下個檔期，結果新一檔期又賣了3,000萬元，等於2個星期就賣出了7,000萬元的膠原蛋白。據悉，愛莉莎莎在這個團購中抽成25％，2個檔期合計賺到1,750萬元的分潤，算下來愛莉莎莎每天就算只是吃飯、睡覺，都有125萬元以上的收入。

▲因推廣肝膽排石法，愛莉莎莎遭到醫師蒼藍鴿打臉，話題延燒好幾天。（圖／翻攝自愛莉莎莎YouTube）

這樣的吸金能力，反映在她近年的置產布局上。愛莉莎莎曾公開透露，自己陸續在台灣、泰國與中東置產，房產總價值已超過新台幣1.5億元。

2024年，她在新北板橋購入一間市值約4,000萬元的住宅作為主要住處，隔年轉售後，改買自家老家樓上更大坪數的房子。同年她也在泰國曼谷市中心購入總價約新台幣400萬元的預售小豪宅，並拍片分享看屋與購屋過程。

被炎上 聲量仍變現

2025年5月，她更一口氣在杜拜買下五間房，雖然愛莉莎莎強調，每間房都只投入10％至15％的頭期款，但出手已是富婆的實力。她甚至大方招待好友Penny遊杜拜，贊助行程機票與住宿，讓Penny大開眼界之餘也很感動，不僅享受到奢華安排，Penny更體悟：「原來有錢人真的跟我想的不一樣。」

▲愛莉莎莎（左）和Toyz（右）都是爭議型網紅，藉由炎上變現，不過Toyz因販毒入獄服刑中。（圖／翻攝自TOYZ IG）

只是，愛莉莎莎頻頻藉由爭議言論行銷自我，也使得她吸收大量仇恨值，去年她賣線上瑜伽課，稱自己過去沒學好，讓教過她的老師直言噁心，批評：「真的不需要為了販售課程，把妳過去的努力當作一文不值，妳越是這樣講，我覺得妳越噁心啊。」

▲愛莉莎莎開團賣膠原蛋白，兩週銷售破新台幣7,000萬元。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

而愛莉莎莎總是能將炎上的聲量變現，如今每天進帳超過百萬元，她仍自我反省地在社群寫下：「雖然回頭看，完成了很多事，但其實我對自己的進步沒有很滿意。有了自己的家，有良好的工作環境，心靜下來，一定又會變回一艘火箭全速衝刺。」

