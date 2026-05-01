《勝利女神：妮姬》快閃活動　韓國啦啦隊合體吸引大批人潮

記者葉文正／台北報導

人氣手機遊戲《勝利女神：妮姬》於2026年5月1日在台北三創生活園區八德中心廣場舉辦3.5週年「T.T. STAR LIVE SHOW」快閃活動，現場吸引大量玩家與民眾到場參與，周邊人潮聚集，活動氣氛熱絡。

▲韓國啦啦隊成員 金海莉、李藝斌、鄭熙靜 來台演出。（圖／玖月玖提供）

本次活動邀請韓國啦啦隊成員 金海莉、李藝斌、鄭熙靜來台演出，為三人首次在台灣同台亮相。三人以舞台表演結合遊戲角色元素登場，吸引粉絲聚集觀賞，現場多次出現歡呼聲與拍攝人潮。

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▲親切跟粉絲互動。（圖／玖月玖提供）

針對首次在台合體一事，李藝斌 表示，由於三人在韓國平時就經常一起活動，當下並未特別意識到此次是在台灣的首次合體演出，但看到現場聚集大量粉絲，仍感到相當感動，並期待未來在台灣有更多三位一起合作機會。

▲現場湧入大批粉絲。（圖／玖月玖提供）

此外，三人此次也嘗試以Cosplay形式呈現遊戲角色阿妮斯：超級巨星-T.T. STAR、普莉卡、敏特。受訪時提到，初期對造型較不習慣，但隨著拍攝與排練進行，逐漸適應並掌握角色風格，也認為是一項新鮮的演出經驗。

《勝利女神：妮姬》自推出以來，以角色設計與射擊玩法累積穩定玩家族群，透過線下活動形式結合舞台演出與互動內容，讓三位女神展現出可愛親民的一面。