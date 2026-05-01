獨家／許志豪參加比賽竟遭陷害！　「傳訊嗆聲選手」委屈內幕曝光

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手、主持人許志豪出道20年，終於將在6月19日舉辦首場個人演唱會，在圈中人緣極佳的他，這次開唱不僅有超過19位星友替他催票，更透露有一名很難請到，且國台語歌曲都會唱的資深超重量級女歌手要來當嘉賓，他當初不敢主動邀約，沒想到對方一直把他要開演唱會的事放在心上，最後更主動說願意來力挺，讓許志豪又驚又喜，相當感動。

▲許志豪出道20年來貴人運很不錯。（圖／記者黃克翔攝）

許志豪出道以來貴人不少，他笑說自己雖沒有偏財運，但老天給了滿滿的貴人運，不過許志豪早年曾在參加選秀比賽時，遭人捏造對話紀錄陷害，當時晉級名額只剩一個，但包括許志豪還有三個人還沒晉級，「我有一天突然收到一個已晉級的選手傳給我一個對話，是我傳訊息邀還沒晉級的另一位選手看我參加總決賽，意思就是去嗆人家，我早就知道我會晉級了，但我根本沒有傳過這個訊息！」

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該對話紀錄還輾轉傳到製作單位手中，好在製作單位選擇相信他，並未因此將他趕出節目，最後許志豪雖然真的晉級，卻覺得憤怒又害怕，一度喪失對人的信任，「我後來對於交友比較保護、克制，我希望那個人看到報導後，請你以後不要再這樣了。」

▲張秀卿和于美人都是許志豪演藝路上相當重要的貴人。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

後來徹底扭轉許志豪命運的就是《超級紅人榜》，一開始他被製作人張玉川相中擔任助理主持，先以「刺客盟主」身份找選手踢館，歷經助理主持三個月，直到節目到第200集才正式成為主持人。他坦言一開始根本不敢進主持人休息室，只敢躲在選手休息室，直到製作人生氣把他趕進去，沒想到他最敬畏的于美人熱情招呼，還幫他拉椅子，他笑說于美人私底下其實超親切，很喜歡分享自己的手藝給大家。

這段緣分歷經12年，眾人感情宛如家人，許志豪演唱會完售後第一個報喜的就是于美人；而許志豪當年剛出道時的另一位貴人則是金曲歌后張秀卿，兩人初見面就很投緣，張秀卿更大力提拔他演出，兩人還一度傳緋聞，他笑說後來張秀卿與小12歲的王國贊結婚，「我那時有在想，張秀卿搞不好真的對我有動心。」

▲許志豪對於一路以來眾多人的幫忙一直感念在心。（圖／記者黃克翔攝）