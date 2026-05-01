陸金牌泳將孫楊遭爆「藏私生子、母干預節目」　連發3聲明報警開告

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸奧運金牌泳將孫楊近期和老婆一起參加實境秀《妻子的浪漫旅行2026》，沒想到卻意外捲入風暴，遭傳「有私生子」、「母親干預節目剪輯」等。對此，孫楊工作室連發三聲明嚴正闢謠，孫楊更於1日正式向公安機關報案，誓言捍衛家人名譽到底。

▲孫楊近來和妻子張豆豆一起參加真人秀。（圖／翻攝自微博／孫楊工作室）

近日網路上出現「孫楊媽媽致電節目組要求刪除言論」、「半夜打電話教育女PD」等傳聞，更離譜扯出孫楊有私生子的說法。對此，孫楊工作室嚴正澄清，網傳內容均為惡意捏造，強調孫楊與妻子張豆豆及家人始終積極配合節目需求，從未干涉過剪輯權。而孫楊夫妻參與節目的初衷，是希望真實展現運動員家庭的日常，工作室直言謠言已嚴重侵害孫楊及其父母、配偶的名譽權，干擾一家人的正常生活。

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▲孫楊律師聲明。（圖／翻攝自微博／孫楊工作室）

孫楊工作室也指出，這次一連串的爭議是「大規模、有組織、有計畫的網路暴力」，相關不實訊息在短時間內集中爆發，性質極其惡劣。對此，孫楊已親自向公安機關報案，並取得《行政案件立案告知書》，象徵司法程序正式啟動。其委託律師也表示，法律團隊已完成證據固定與保全，未來將依法追究造謠者民事、行政乃至刑事責任，絕不姑息。

▲孫楊親自報警。（圖／翻攝自微博／孫楊工作室）