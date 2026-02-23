ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者蕭采薇／綜合報導

在極度依賴電腦CG特效的好萊塢，願意砸重金打造「真實場景」的電影往往能成就經典，宛如名導諾蘭在《全面啟動》中堅持實景打造扭曲空間。如今，美國千萬訂閱 YouTuber 暨好萊塢鬼才新星 Markiplier（馬克菲施巴克），首度自編自導自演的年度科幻恐怖鉅作《鐵肺》，不僅1:1真實還原金屬潛艇，更打造出超駭人的「真實血海」。

▲《鐵肺》還原潛艇。（圖／詠利揚提供）

▲《鐵肺》在空間上創造極致的壓抑。（圖／詠利揚提供）

狂！30萬公升血漿倒灌　打破《屍變》影史紀錄

《鐵肺》（Iron Lung）不僅在空間上創造極致的壓抑，更在影史上留下了超瘋狂的技術紀錄。為了完美重現神祕星球上那片由鮮血構成的異象「血海」，劇組竟然動用了數台工業級大型油罐車，用了將近30萬公升的假血漿，直接灌入拍攝現場重金打造的巨大容器中！演員與道具全都在這片真實血海中進行拍攝。

這項創舉正式打破了2013年《屍變》（Evil Dead）18萬公升的影史單一製作最多假血紀錄。前所未見的感官震撼，將視覺色調推向了暴力美學的極致，讓大批進戲院挑戰的美國觀眾直呼過癮！

▲《鐵肺》還原潛艇。（圖／詠利揚提供）

▲《鐵肺》演員必須在擁擠、完全封閉的鐵箱中長時間拍攝。（圖／詠利揚提供）

1:1真實潛艇關進去！原著作者親自盯場逼出「幽閉恐懼」

電影《鐵肺》故事講述宇宙中移居的恆星與行星突然消失，中心體派出一名囚犯駕駛名為「鐵肺」的生鏽小型潛艇，潛入荒涼衛星的血海中尋求生機，卻意外發現更駭人的驚天秘密。

▲《鐵肺》還原潛艇。（圖／詠利揚提供）

▲《鐵肺》用了將近30萬公升的假血漿，直接灌入拍攝現場重金打造的巨大容器中。（圖／詠利揚提供）

為了重現原作遊戲中令人崩潰的狹隘空間，導演 Markiplier 採取了極致的「觸覺式」拍攝手法。劇組在片場打造了一座可實際運作的 1:1 真實比例金屬潛艇，演員必須在擁擠、完全封閉的鐵箱中長時間拍攝，真實呈現無法轉身的焦慮。

▲《鐵肺》還原潛艇。（圖／詠利揚提供）

▲《鐵肺》劇組在片場打造了一座可實際運作的 1:1 真實比例金屬潛艇。（圖／詠利揚提供）

劇組更邀請原著遊戲製作者大衛希曼斯基（David Szymanski）全程盯場校對，確保每一顆按鈕、每一聲深海受壓的低頻金屬摩擦聲，都能精準勾起觀眾內心最深層的幽閉恐懼，讓人宛如跟著主角一起缺氧，《鐵肺》將於2月26日上映。

千萬YouTuber砸重金！《鐵肺》狂灌30萬公升「血海」　窒息式恐懼逼瘋全網

