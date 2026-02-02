唐綺陽運勢／巨蟹桃花旺！雙子「感情陷二選一難題」 牡羊適合告白

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報2/2-2/8】

星象影響：天王星順行、水星進雙魚、月亮對分五星

本週天王星順行金牛，對於事業、工作或身體各方面持續變化，改變的效應與想像中不同展現。水星進雙魚，對外表達更訴求感覺，過於以個人感覺來溝通，情緒多於理性易造成誤會，產生溝通不良。水象星座能以感性來交流，掌握溝通主導權。月亮對分五星，週一至週三要當心對立氛圍，避免衝突感上升。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情來點新火花

天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通反能更進一步

射手：面對工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯

雙魚：工作自我要求高完美主義，感情看清真相反而是好事

金牛：工作需處理檯面下核心因素，感情有共同目標能助升溫

雙子：有選擇困難給自己多點時間，感情同樣陷入二選一難題

處女：多關注自己內心內在的能量，感情與家的議題相關

天蠍：樂於多方嘗試小心偏離目標，感情志同道合最來電

牡羊：互助合作比單打獨鬥更加分，感情適合告白享受甜蜜

巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺把握機會多點自信

魔羯：發揮工作專長迎來事業上升期，感情放輕鬆會更可愛

水瓶：工作表現受到高層關注，感情上表達方式會影響好壞