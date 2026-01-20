45萬啦啦隊出門吃飯「會莫名其妙被買單」！原因超羞：偷偷觀察我

記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）不只是味全龍球團的啦啦隊，也是臺北戰神啦啦隊的成員，Instagram粉絲數高達45萬，享有一定知名度。她日前上《綜藝OK啦》分享私下遇到的奇特經歷，不只外出用餐時「會莫名其妙遇到一些人先幫我買單」，還因此常收到網友的私訊，詢問她是否願意販售原味絲襪，讓現場主持人和來賓聽了都大感驚訝。

▲▼李恩菲出門吃飯會莫名被請客。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



還原被請客的經過，李恩菲表示當時跟朋友出門吃飯，未料準備結帳時，店員突然告知「剛剛有一個先生已經幫你結單了」，後來還得知該名男子甚至反問店員：「你不覺得那女生腿很漂亮嗎？」菲菲坦言自己根本不知道對方是什麼時候在偷偷觀察她，沒想到竟是因為美腿而被請客。

▲▼李恩菲一雙美腿超吸睛。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



除了豔遇，李恩菲也提到在網路上遇到的困擾，「非常常收到私訊密我說：『菲菲妳有沒有那個原味的絲襪？可不可以跟妳買？』」承認有不少網友對她穿過的絲襪情有獨鍾，甚至不避諱地直接發訊息詢問意願。

▲▼李恩菲還常被詢問是否有販售原味絲襪。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



聽到這類特殊請求，主持人忍不住追問開價金額。李恩菲則解釋目前還沒遇過開價的情況，「好像還沒有到那個地步，因為我沒有回他。」

▲李恩菲的雙腿非常修長。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）