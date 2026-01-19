《黑白大廚2》「料理怪物」近況公開　澄清沒鬧翻「刀的無菜單料理」

文／妞新聞

Netflix爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，在1月13日播出最終總決賽，最後由隱藏版白湯匙「崔康祿」打敗強力優勝候補黑湯匙料理怪物「李河成（이하성）」，回鍋成功逆襲拿下冠軍，在恭喜聲浪中，亞軍似乎神隱了！？

「料理怪物」近況公開

還原團體賽對立＆澄清態度爭議

在節目最終戰播出後，獲得亞軍的李河成沒有特別在個人IG上傳感言，也沒有特別與其他參賽者互動，近日Netflix韓國YouTube頻道上傳一則影片公開他的「參賽真實感想以及近況」啦！穿著紫色帽T一身休閒裝扮入鏡的李河成，透露因為自己人在紐約，正逢紐約新餐廳「Oyatte」的施工最後階段，正在忙著現場監工以及整理。

事實上「料理怪物」在節目中以落腮鬍、粗獷形象登場，在拍攝的呈現畫面大多表情緊繃、甚少笑容，看似兇惡不好親近的氣場加上自信發言，意外引來部分觀眾反感，被批「太狂妄」、「態度不佳」等網上負評不斷，針對爭議他也坦蕩一一回應了！

當時在團體賽與「刀的無菜單料理」因為工作分配觀念不同，似乎讓大J人李河成十分不滿，導致團隊氣氛不佳，在訪談中李河成表示最近聯絡的參賽者就是「刀的無菜單料理」，澄清：「在現場沒有感受到對立的氣氛，我們互相還有聊：『我們那樣了嗎？』『很有趣的拍攝』，彼此應援」，看來J、P人私下關係很好啊。

除此之外，也還原在與白湯匙廚師宋勳的「黑白1：1對決」中，對於宋勳的「豪語」其實當下馬上有跟對方道歉，李河成在最後感言中，也坦言在節目中如果無法取得好成績，擔心過去的努力都成為泡影，表示：「我在行動、言行中表現的過於強勢，好像讓很多觀眾感到不適」，對於給節目帶來困擾深深地道歉，最後的最後還不忘誇獎冠軍崔康祿，真誠模樣與發言引爆讚聲。

