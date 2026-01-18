ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
向華強遭親信盜名詐40億！
3點判斷對方是否真的動心了
春風撞賓士遭酸肇逃「圓滿解決」
「打包蛋風波」延燒　王俐人感嘆網路霸凌：彷彿當事人不是人

記者張筱涵／綜合報導

藝人王俐人日前因「打包自助吧雞蛋」事件引發網路熱議，相關新聞與評論持續延燒。時隔一段時間後，王俐人於17日透過粉絲專頁再度發聲，直言這起事件早已從單純的消費糾紛，演變成被不斷放大、消費的輿論風暴，也讓她身心感到相當疲憊。

▲▼王俐人。（圖／翻攝自FACEBOOK／Lisa Wang 王俐人）

▲王俐人有感而發。（圖／翻攝自FACEBOOK／Lisa Wang 王俐人）

事件被不斷放大　王俐人嘆：看到的是情緒投射

王俐人在貼文中提到，2025年底關於「王俐人打包蛋」的新聞仍持續被轉傳、討論，她成了被反覆拿來評論的名字。自己這陣子看到的並非事件逐漸被釐清，而是一場失控的情緒投射，「很多人根本不知道實際情況，卻可以很肯定地對我下結論、貼標籤、開嘲諷。」她感嘆，只要跟著多數聲音謾罵，彷彿就不需要為言論負責，這樣的網路氛圍讓人感到冷漠又疲乏。

「彷彿當事人不是人」　直指理所當然的網路霸凌感

王俐人進一步指出，真正讓她感到不合理的，是那種理所當然的霸凌感，「彷彿當事人不是人，只是一個可以被隨意消費的名字。」她認為，事件本身早已不是討論重點，取而代之的是「誰罵得比較狠、誰站在多數那邊、誰比較有存在感」。她也坦言，這並非自己第一次感受到網路的冷漠，但這次特別讓人疲勞。

選擇不再回應　「我不需要為別人的惡意負責」

面對外界持續的批評與揣測，王俐人強調，自己沒有想要說服任何人，也無意再為事件本身爭辯。有些時候，她選擇不再看、不再回應，並不是因為心虛，而是認為這樣的聲音已經沒有討論價值：「我只是想把這些感受說出來，不是為了博同情，而是為了提醒自己——我不需要為別人的惡意負責。」

貼文最後，王俐人也送上祝福，希望大家迎向2026年都能健康平安、好好生活，並呼籲停止酸言酸語，「網路不是法外之地」，情緒更不該成為傷害他人的正義。

粉絲留言力挺　為她加油打氣

該篇貼文曝光後，不少粉絲湧入留言區力挺，紛紛留言鼓勵「做自己就好，不用理會那些不重要的人」、「支持你」、「不要把沒有惡意的事情放在心上」，也有人分享曾與她接觸的經驗，形容她親切又友善，替她加油打氣。

回顧整起事件，王俐人先前因在火鍋店用餐時欲將自助吧雞蛋帶走，與店家產生誤會，事後在網路上掀起正反兩派討論。儘管店家老闆已出面致歉、希望和平落幕，但事件仍持續在網路延燒，最終也讓焦點轉向公審文化與網路霸凌問題。

王俐人此次再度發聲，也被外界視為希望為事件畫下句點，同時提醒大眾，在鍵盤與輿論背後，仍是真實存在的人與情緒。

【王俐人臉書全文】

2025年底關於「王俐人打包蛋」的新聞被不斷轉傳、放大、消費。

而我就是那個名字被拿來討論的人。

老實說，我看到的不是事件被釐清，而是一場失控的情緒投射。

很多人根本不知道實際情況，卻可以很肯定地對我下結論、貼標籤、開嘲諷。

好像只要跟著罵，就不需要負責任。

我並不是第一次感受到網路的冷漠，但這次特別讓人疲勞。

因為事情本身早就不是重點了，

重點變成誰罵得比較狠、誰站在多數那邊、誰比較有存在感。

最讓我覺得不合理的，是那種理所當然的霸凌感。

彷彿當事人不是人，只是一個可以被隨意消費的名字。

我沒有想要說服誰，也沒有想要爭辯什麼。

只是單純覺得——

如果連實情都不知道，卻可以這麼輕易地傷害別人，那這樣的網路環境真的讓人很累、也很無聊。

有些時候，我選擇不再看、不再回應，
不是因為我心虛，而是因為這樣的聲音已經沒有討論價值。

我只是想把這些感受說出來。

不是為了博同情，而是為了提醒自己：
我不需要為別人的惡意負責。

祝福大家2026 健康平安快樂， 一起好好的好嗎？不要在酸言酸語了

#當事人視角
#網路不是法外之地
#停止網路霸凌
#不為惡意負責
#情緒不是正義

王俐人

