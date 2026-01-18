朝日電視台男子墜樓亡！竟是人氣綜藝AD「年紀不到30歲」黑幕曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本朝日電視台去年12月10日發生一起墜樓事件，當天晚間有男子從電視台大樓墜落後當場身亡，且落地時還撞到一名路人致左肩受傷，由於電視台位於六本木，當時也有外地觀光客目擊騷動。而墜樓男子近日被媒體曝光身分，是人氣綜藝《松子和有吉的假想天國》的助理導播，年僅20多歲，事件在檯面下持續延燒。

▲朝日電視台去年12月發生墜樓事件，離世男子是人氣綜藝助理導播。（圖／翻攝自日網）

據日媒《女性SEVEN》報導，墜樓男子是並非電視台員工，而是外部製作公司的助理導播（AD），墜樓當時六本木正值聖誕燈裝飾時期，街頭突然陷入混亂，社會線記者表示，「墜樓地點必須自行攀爬才能到達，警方已排除他殺嫌疑」。電視台內部人士透露，這位助理導播正忙於年末年初的節目製作。「有人指出他長時間過勞，但實際原因尚未公開。」

《松子和有吉的假想天國》原定1月9日播出的特別節目突然宣布延後，而且已經將近兩個月沒有播出，製作單位沒有說明原因，但疑似與工作人員墜樓身亡脫不了關係。電視台人員更爆料，主持人之一「貴婦松子」情緒低落，隨時會宣布辭去主持棒，節目是否因此被腰斬也成為議論焦點。

▲墜樓男子是《松子和有吉的假想天國》的助理導播，節目主持人是有吉弘行與貴婦松子。（圖／翻攝自X）

「貴婦松子」體重140公斤，外型圓潤，憑著毒舌評論時事爆紅日本電視圈，私底下非常關心工作人員。他在5日播出的節目露臉，觀眾發現他整個人比起以往消瘦不少，疑似是受到助理導播墜樓身亡的事件影響。

朝日電視台去年剛拿下黃金時段、黃金收視率、全天收視的收視三冠王，成為電視界龍頭，但是公司內部氣氛卻不樂觀。傳出離世的男子是從員工餐廳同一樓層墜樓，電視台員工儘管經歷年節也開心不起來。有關松子與節目的現況，朝日電視台公關部門回應：「並無您指出的相關事實。為尊重遺屬心情，我們不便對細節進行回應。」



