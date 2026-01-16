ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

記者蕭采薇／綜合報導

曾以《世界上最爛的人》風靡全球的挪威名導尤沃金提爾（Joachim Trier）回來了！新作《情感的價值》（Sentimental Value）自坎城影展首映後，引發全場觀眾起立鼓掌長達26分鐘，寫下驚人紀錄。該片目前全球票房已狂飆近7億台幣（2190萬美金），不僅刷新導演生涯紀錄，更可望成為影史上最賣座的挪威電影，讓尤沃金提爾興奮大喊：「我們又一次徹底爆炸了！」

▲《情感的價值》尤沃金提爾、坎城影后萊茵斯薇三度合作，進軍奧斯卡獎季。（圖／海鵬提供）

▲《情感的價值》尤沃金提爾、坎城影后萊茵斯薇三度合作，進軍奧斯卡獎季。（圖／海鵬提供）

票房翻漲17倍！《情感的價值》代表挪威強勢衝奧15強

《情感的價值》目前已代表挪威角逐 2026 年奧斯卡最佳國際影片，並成功挺進 15 強短名單。根據全球發行商統計，該片目前的票房成績已遠超前作《世界上最爛的人》的4.1億台幣。隨著本月底將在美國重新大規模上映，加上義大利、日本等大票倉接力登場，票房後勢極度看好。

權威影媒 RogerEbert.com 盛讚本片「令人回味無窮」，VOGUE 更直接封它為「今年最好看的電影」。這部作品不僅在商業上大獲全勝，更橫掃歐洲電影獎包括最佳影片、導演、男女主角在內的9項大獎提名，尤沃金提爾將於本週末出席柏林頒獎典禮，氣勢如虹。

▲《情感的價值》尤沃金提爾、坎城影后萊茵斯薇三度合作，進軍奧斯卡獎季。（圖／海鵬提供）

▲尤沃金提爾執導《情感的價值》票房翻漲17倍，將成為挪威電影邁向國際市場的領航者。（圖／海鵬提供）

坎城影后攜手「金球獎男星」　艾兒芬妮驚喜客串成關鍵

本片由坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）與影帝史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）主演，講述一對姊妹試圖與疏遠的導演父親重建關係的故事。史戴倫史柯斯嘉在片中飾演一名自負且努力重振事業的導演，精湛演技已讓他奪下金球獎最佳男配角。

驚喜的是，好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）也在片中客串飾演一名關鍵女演員，戲份雖然不多卻極其亮眼。這也是導演與萊茵斯薇的三度合作，兩人已成為當今影壇最有默契的「黃金搭檔」。

▲《情感的價值》尤沃金提爾、坎城影后萊茵斯薇三度合作，進軍奧斯卡獎季。（圖／海鵬提供）

▲《情感的價值》好萊塢女星艾兒芬妮（右）客串飾演一名關鍵女演員,戲份雖然不多卻極其亮眼。（圖／海鵬提供）

賣房激發創作靈感　導演拒絕好萊塢誘惑：我要留在家鄉

尤沃金提爾透露，創作劇本時剛好面臨家族老屋要出售，讓他開始深思「家」與「傳承」的意義。身為父親的他，將這種對下一代的思考融入電影，雖然背景同樣設定在奧斯陸，但規模比以往的「奧斯陸三部曲」更加宏大感人，穿梭於家族的時間軸中，被影評譽為他「最具情感穿透力」的成熟之作。

▲《情感的價值》尤沃金提爾、坎城影后萊茵斯薇三度合作，進軍奧斯卡獎季。（圖／海鵬提供）

▲尤沃金提爾在創作《情感的價值》劇本時,剛好有一棟家族傳承的房子正在出售,讓他開始思考「家」的定義。（圖／海鵬提供）

面對全球性的成功與好萊塢頻頻招手，尤沃金提爾展現了創作者的堅持。他坦承雖然感激奧斯卡的任何提名，但明確表態：「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作。」拒絕了前進好萊塢的機會。這部年度必看的劇情神作《情感的價值》將於1月23日正式在台上映。

 

