《黑白大廚2》熱血動畫版！孫鍾元貴公子帥翻　名場面全還原影片瘋傳

文／妞新聞

自2025年12月16日開播的爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，話題度、點閱率再度席捲全球Netflix，來自各領域廚藝高手的料理大戰，在1月13日揭曉最後贏家啦！其中出演的黑湯匙、白湯匙參賽廚師也收穫滿滿名氣，除了被網友欽點出撞臉特輯，現在居然用AI生成了真實感超高的「熱血動漫版本」，馬上引爆觀眾好評大呼：「哪裡可以解鎖觀看？」

《黑白大廚2》熱血美食番！

不到2分鐘預告影片被瘋傳

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友用AI製作《黑白大廚2》動畫版。（圖／Youtube／스풉(SPOOP)，下同）

網友上傳一支《黑白大廚2》的動畫開場影片，甚至還搭配主題曲〈MOVING ON〉，一開頭出現一名穿著白袍的參賽廚師，那頂招牌棒球帽以及眼鏡…一看就是回鍋再戰的冠軍候補「崔康祿」，緊接著黑湯匙的小猛獸、白湯匙的孫鍾元也變成「日本動畫風角色」，合理懷疑是特別把3大人氣參賽者，選作片頭使用（笑）。

▲《黑白大廚2》黑湯匙、白湯匙參賽廚師動畫版。（圖／IG@eyesmag）



好感男「孫鍾元」帥氣又優雅的貴公子料理英姿，轉換成動畫版似乎更逆天，還直接畫出女觀眾的愛心眼，塑造角色超飽滿，崔康祿的部分則是描繪與鐵手臂的精彩1：1對決時，端出的大蔥料理，只是變成親自跋山涉水的奔跑熱血畫面，就連安成宰評審試吃的環節，也「加工」出現誇張顏藝＋宇宙意象，讓人聯想到經典料理番《中華一番！》、《食戟之靈》。

經典名場面全還原

「與食材戰鬥」熱血沸騰

《黑白大廚2》的名場面也濃縮在片頭中，像是孫鍾元與料理怪物的二人組隊，因為好感主廚的超J型2分鐘一單位料理表格，產生的戀愛瞬間、侯德竹與徒弟的感人對決…

以及在黑、白湯匙PK團體賽中，以一人票數之差遺憾敗北的黑隊，隊員們安慰哭泣的「BBQ研究所長」，難過的一幕也被還原，動畫最後出現的「大魔王食材超大隻青蛙」，居然直接把戰鬥元素融入料理主題，讓觀眾熱血沸騰啦！（韓網還有漫畫版本。）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《黑白大廚2》冠軍賽前「崔康祿新節目早一天」播出！i人大突破「整隻魚套頭」自爆不宅

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！