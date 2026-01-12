超狂！愛莉莎莎接下塑身褲代言　拍攝廣告8小時崩潰「當女明星太辛苦」

記者孟育民／台北報導

最強網紅女神愛莉莎莎化身為成為塑身褲品牌最新代言人，廣告拍攝當天，愛莉莎莎被導演要求女演員專業等級演出，經歷整整八小時廣告演出拍攝，搞到她大叫：「天哪，真的快瘋了，當女明星也太辛苦了吧！我看我還是好好的當KOL認真帶貨比較適合。」

▲愛莉莎莎接下全新代言。（圖／品牌提供）

被譽為最強帶貨KOL女神愛莉莎莎，趕在2026年開年代言人，她透露接到代言邀約時，並非第一時間就答應，而是做足功課才點頭接下代言工作。而第一次感受巨星代言廣告拍攝待遇，愛莉莎莎反應超有趣，從專屬化粧師與髮型師到造型師三師的廣告待遇，她驚呼連連「這也太專業」，讓她最崩潰的就是要聽從導演指令演出代言廣告：「導演一直叫我屁股要微翹，腿的延伸在拍攝上要有拉伸感，還有不能看鏡頭但要講出廣告台詞，這些都是我的人生第一次。」

她苦笑說：「不要看我好像很老神在在，每次鏡頭拍完一喊cut，整個人直接攤掉，我做KOL那麼久，各種狀況都遇過但都沒有拍攝代言廣告來得緊張，還是當YouTuber比較好，當女明星太累了，要注意好多細節，包含身形、體態、眼神，但當youTuber就比較自在，講話卡詞也不用太擔心，還好PP石墨烯塑崩打卡褲救了我，因為設計太優秀，不必用力縮小腹也不用刻意做高難度動作，就能拍出最美體態。」