《阿凡達：火與燼》華麗視覺席捲全球影廳　潘朵拉終極戰火全面引爆

文／人物誌

2009年，史詩科幻電影《阿凡達》創下影史票房紀錄，更成為了電影科技與視覺創新的代名詞；相隔13年，續集《阿凡達：水之道》的推出，克服了水中折射、氣泡干擾的技術問題，讓水下拍攝有了革命性突破。2025年底上映的《阿凡達：火與燼》，電影延續《水之道》的故事，不僅有兩支新的納美族群登場，並有更大規模的陸、海、空動作場景，納美族與新敵對勢力的衝突推向更大規模。

時至今日，《阿凡達：火與燼》上映後即登上北美週末票房冠軍，全球首周3.45億美元的票房表現，也僅次迪士尼動畫電影《動物方城市2》，這部時長3小時17分鐘的科幻史詩電影，究竟有著什麼魅力，能夠讓全球觀眾不惜坐麻屁股也要一睹為快呢？

▲《阿凡達：火與燼》「曼關族」參戰。（圖／《阿凡達：火與燼》劇照，下同）

殘暴、好戰的「曼關族」參戰，卡麥隆不斷提供觀眾「新的想像」！

曾執導《鐵達尼號》、《魔鬼終結者》的導演詹姆斯．卡麥隆（James Cameron），一直以追求史詩規模與技術突破聞名，在《阿凡達》獲得成功後，並未立刻製作續集，而是把重心轉向「深海探勘」，並將這些特殊見聞，應用到《阿凡達》系列的製作。導演深知該系列電影的成功，在於不斷提供觀眾「新的想像」──潘朵拉的生物、地理景觀，以及人文層面的文化衝突、自我認同，尤其在《火與燼》中，更刻劃蘇里家族失去長子後的哀傷。

在《水之道》片尾決戰中，長子奈特言為了拯救家人而犧牲，此後蘇里家族陷入難以平復的傷痛中；時隔一年，蘇里家族成功融入礁人族，但奈蒂莉卻加深了對人類的憎恨。僥倖逃過一死的柯邁斯上校，本集為了尋回失散的兒子，不得不與仇敵傑克短暫合作，過程發現能夠為潘朵拉星球帶來空前危機的菌絲體，並遇見了兇殘的納美族群「曼關族」，在納美人與人類的對抗中，新增了難以掌控的新變數。

視覺效果不僅僅是炫技，以科幻史詩刻劃被輕描淡寫的殖民歷史。

曼關族作為殘暴的象徵，他們透過摧毀、掠奪他族來壯大族群，為了能獲得人類的武器而與人類合作；人類方面則希望扶持好戰的曼關族，好以驅趕其他族群，順利開採潘朵拉星球上珍稀的資源。導演卡麥隆多次表示，《阿凡達》系列電影啟蒙於歐洲殖民新大陸的故事，展現了先進文明對原住民的迫害，《火與燼》更進一步，揭示統治者利用「分化」，使族群彼此仇視、互相殘殺時，真正的侵略者便能隱身幕後，成為資源與秩序的最終掌權者。

正所謂「視覺效果必須服務情感，而不是僅僅成為炫技。」《火與燼》從海底世界到魅惑卻暗藏危險的拜火部族，從突猑破浪濺起的水花，到火光、灰燼在空氣中飄動的運行軌跡，每一個細節都能看見劇組與視效公司的精心策畫。當頂尖視覺特效與人性描寫的科幻史詩結合，再加上《水之道》已完成的世界觀鋪陳，《火與燼》自然成為系列目前階段的集大成之作，透過ScreenX、IMAX、4DX等不同影廳規格，觀眾能夠享受純粹的視覺盛宴，也一同見證卡麥隆導演劃時代的電影想像。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

