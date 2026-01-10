金唱片紅毯／仙女下凡！LE SSERAFIM華麗禮服登場 突變冷酷表情美翻
記者吳睿慈／台北報導
南韓一年一度金唱片頒獎迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。紅毯於10日下午4點準時展開，稍早LE SSERAFIM踏上紅毯。
▲LE SSERAFIM，金唱片頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）
LE SSERAFIM 5位成員穿著華麗禮服現身，宛如仙女般，成員美貌震懾全場，一出場就引起熱烈歡呼聲，應主持人要求，她們也擺出酷冷表情。
金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。
典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。
